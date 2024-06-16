Як приготувати варення з вишень, яке не буде темніти — покроковий рецепт

Вишневе варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Варення, яке повертає у дитинство. Так колись готували наші бабусі. Варення виходить густим, гарним на колір, із цілою вишнею і незабутнім смаком. Зберігаємо наші українські рецепти і передаємо далі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

на один кілограм вишні 600 грамів цукру.

Спосіб приготування

Вишні помити та очистити. За бажанням можна видалити кісточки. Додати цукор та залишити в холодильнику на ніч.

Вишні та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім ставимо вишні на вогонь та доводимо до кипіння, потрібно, щоб цукор повністю розчинився.

Приготування варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли вишня закипіла, варити протягом 5 хвилин.

Приготування варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гаряче варення розливаємо по стерилізованих банках та закриваємо кришками.

Приготування варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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