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Старий рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє

16 червня 2024 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати варення з вишень, яке не буде темніти — покроковий рецепт
Вишневе варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Варення, яке повертає у дитинство. Так колись готували наші бабусі. Варення виходить густим, гарним на колір, із цілою вишнею і незабутнім смаком. Зберігаємо наші українські рецепти і передаємо далі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • на один кілограм вишні 600 грамів цукру.

Спосіб приготування 

Вишні помити та очистити. За бажанням можна видалити кісточки. Додати цукор та залишити в холодильнику на ніч. 

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Вишні та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім ставимо вишні на вогонь та доводимо до кипіння, потрібно, щоб цукор повністю розчинився. 

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Приготування варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли вишня закипіла, варити протягом 5 хвилин. 

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Приготування варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гаряче варення розливаємо по стерилізованих банках та закриваємо кришками. 

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Приготування варення. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про лікувальне та смачне варення із кульбаби та лимону. 

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

вишня
рецепти
варення
заготівля на зиму
лайфхаки

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