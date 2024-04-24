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Старинный рецепт аппетитных домашних вареников с капустой

24 апреля 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вареников с капустой по проверенному рецепту — фото и видео
Вареники с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вареники с капустой на постном заварном тесте — очень вкусное, простое и сытное блюдо из обычных и всем доступных ингредиентов, идеально подходить тем, кто придерживается поста. Тесто на вареники готовится без яиц и молока, получается упругим и эластичным, легко лепится, не разваривается. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука 240 г;
  • вода горячая 120-140 г (смотрите по тесту, мука у всех разная);
  • соль 0,5 ч.л;
  • растительное масло 1 ст.л.

Для начинки:

  • капуста 400-500 г;
  • морковь 1 шт. (маленькая, около 70 г);
  • лук 1 шт. (маленькая, около 70 г);
  • томатный соус или кетчуп 1 ст.л;
  • соль, черный перец;
  • чеснок 1 зубчик;
  • лавровый лист 1 шт.

Для варки:

  • вода; 
  • соль;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком. 

Для поджарки:

  • лук 1 шт;
  • растительное масло 2-3 ст.л.

Способ приготовления 

Капусту мелко нашинковать, лук нарезать тонкими четвертинками, морковку тонкой соломкой или натереть на терке. 

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Капуста и томатная паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь, пожарить еще 2-3 минуты. Добавить капусту. 

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Мука и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Приправить солью, черным перцем и лавровым листом. Жарить до мягкости капусты. В конце добавить томатный соус или кетчуп, измельченный зубчик чеснока, обжарить 2-3 минуты. Переложить на блюдо и дать капусте полностью остыть. Для постного теста на вареники муку просеять, в горячей воде растворить соль и добавить растительное масло, влить воду в муку, замешать упругое эластичное тесто. Вымешивать 5-6 минут до полной однородности. 

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Тесто для вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать из теста шар, обмотать пищевой пленкой или положить в пакетик, или под миску и оставить отдыхать на 20 минут. После отдыха тесто станет мягче и еще более эластичным. Из этого количества теста получается 17-18 вареников. Сформировать из теста колбаску, отрезать маленький кусочек (около 20 г), остальное тесто положить снова в пакетик, чтобы оно не заветривалось. 

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Тесто и капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать овальную лепешку. Тесто совсем не липнет ни к столу, ни к поверхности, но если нужно, то можно посыпать поверхность небольшим количеством муки. По центру лепешки выложить капусту (капуста должна быть уже полностью остывшая) и сформировать вареник. 

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники отварить в кипящей подсоленной воде. В воду также добавить лавровый лист и черный перец горошком для аромата. После того как вареники всплывут на поверхность, их нужно варить 5-7 минут до готовности теста. 

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Вареник с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаем постные вареники с постной поджаркой: обжариваем лук на растительном масле до легкого золотистого цвета. 

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки. 

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

 

 

еда
рецепты
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вареники
тесто

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