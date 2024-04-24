Рецепт вареников с капустой по проверенному рецепту — фото и видео

Вареники с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники с капустой на постном заварном тесте — очень вкусное, простое и сытное блюдо из обычных и всем доступных ингредиентов, идеально подходить тем, кто придерживается поста. Тесто на вареники готовится без яиц и молока, получается упругим и эластичным, легко лепится, не разваривается.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 240 г;

вода горячая 120-140 г (смотрите по тесту, мука у всех разная);

соль 0,5 ч.л;

растительное масло 1 ст.л.

Для начинки:

капуста 400-500 г;

морковь 1 шт. (маленькая, около 70 г);

лук 1 шт. (маленькая, около 70 г);

томатный соус или кетчуп 1 ст.л;

соль, черный перец;

чеснок 1 зубчик;

лавровый лист 1 шт.

Для варки:

вода;

соль;

лавровый лист;

черный перец горошком.

Для поджарки:

лук 1 шт;

растительное масло 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, лук нарезать тонкими четвертинками, морковку тонкой соломкой или натереть на терке.

Капуста и томатная паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь, пожарить еще 2-3 минуты. Добавить капусту.

Мука и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Приправить солью, черным перцем и лавровым листом. Жарить до мягкости капусты. В конце добавить томатный соус или кетчуп, измельченный зубчик чеснока, обжарить 2-3 минуты. Переложить на блюдо и дать капусте полностью остыть. Для постного теста на вареники муку просеять, в горячей воде растворить соль и добавить растительное масло, влить воду в муку, замешать упругое эластичное тесто. Вымешивать 5-6 минут до полной однородности.

Тесто для вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать из теста шар, обмотать пищевой пленкой или положить в пакетик, или под миску и оставить отдыхать на 20 минут. После отдыха тесто станет мягче и еще более эластичным. Из этого количества теста получается 17-18 вареников. Сформировать из теста колбаску, отрезать маленький кусочек (около 20 г), остальное тесто положить снова в пакетик, чтобы оно не заветривалось.

Тесто и капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать овальную лепешку. Тесто совсем не липнет ни к столу, ни к поверхности, но если нужно, то можно посыпать поверхность небольшим количеством муки. По центру лепешки выложить капусту (капуста должна быть уже полностью остывшая) и сформировать вареник.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники отварить в кипящей подсоленной воде. В воду также добавить лавровый лист и черный перец горошком для аромата. После того как вареники всплывут на поверхность, их нужно варить 5-7 минут до готовности теста.

Вареник с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаем постные вареники с постной поджаркой: обжариваем лук на растительном масле до легкого золотистого цвета.

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