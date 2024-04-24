Рецепт вареников с капустой по проверенному рецепту — фото и видео

Старинный рецепт аппетитных домашних вареников с капустой
Вареники с капустой на постном заварном тесте — очень вкусное, простое и сытное блюдо из обычных и всем доступных ингредиентов, идеально подходить тем, кто придерживается поста. Тесто на вареники готовится без яиц и молока, получается упругим и эластичным, легко лепится, не разваривается.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука 240 г;
- вода горячая 120-140 г (смотрите по тесту, мука у всех разная);
- соль 0,5 ч.л;
- растительное масло 1 ст.л.
Для начинки:
- капуста 400-500 г;
- морковь 1 шт. (маленькая, около 70 г);
- лук 1 шт. (маленькая, около 70 г);
- томатный соус или кетчуп 1 ст.л;
- соль, черный перец;
- чеснок 1 зубчик;
- лавровый лист 1 шт.
Для варки:
- вода;
- соль;
- лавровый лист;
- черный перец горошком.
Для поджарки:
- лук 1 шт;
- растительное масло 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Капусту мелко нашинковать, лук нарезать тонкими четвертинками, морковку тонкой соломкой или натереть на терке.
Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь, пожарить еще 2-3 минуты. Добавить капусту.
Приправить солью, черным перцем и лавровым листом. Жарить до мягкости капусты. В конце добавить томатный соус или кетчуп, измельченный зубчик чеснока, обжарить 2-3 минуты. Переложить на блюдо и дать капусте полностью остыть. Для постного теста на вареники муку просеять, в горячей воде растворить соль и добавить растительное масло, влить воду в муку, замешать упругое эластичное тесто. Вымешивать 5-6 минут до полной однородности.
Сформировать из теста шар, обмотать пищевой пленкой или положить в пакетик, или под миску и оставить отдыхать на 20 минут. После отдыха тесто станет мягче и еще более эластичным. Из этого количества теста получается 17-18 вареников. Сформировать из теста колбаску, отрезать маленький кусочек (около 20 г), остальное тесто положить снова в пакетик, чтобы оно не заветривалось.
Раскатать овальную лепешку. Тесто совсем не липнет ни к столу, ни к поверхности, но если нужно, то можно посыпать поверхность небольшим количеством муки. По центру лепешки выложить капусту (капуста должна быть уже полностью остывшая) и сформировать вареник.
Вареники отварить в кипящей подсоленной воде. В воду также добавить лавровый лист и черный перец горошком для аромата. После того как вареники всплывут на поверхность, их нужно варить 5-7 минут до готовности теста.
Подаем постные вареники с постной поджаркой: обжариваем лук на растительном масле до легкого золотистого цвета.
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