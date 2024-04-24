Рецепт вареників з капустою за перевіреним рецептом.

Вареники з капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники з капустою на пісному заварному тісті — дуже смачна, проста і ситна страва із звичайних і всім доступних інгредієнтів, ідеально підходитиме тим, хто дотримується посту. Тісто на вареники готується без яєць та молока, виходить пружним та еластичним, легко ліпиться, не розварюється.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно 240 г;

вода гаряча 120-140 г (дивіться за тістом, борошно у всіх різне);

сіль 0,5 ч. л;

олія 1 ст.л.

Для начинки:

капуста 400-500 г;

морква 1 шт. (маленька, близько 70 г);

цибуля 1 шт. (маленька, близько 70 г);

томатний соус чи кетчуп 1 ст.л;

сіль, чорний перець;

часник 1 зубчик;

лавровий лист 1 шт.

Для варіння:

вода;

сіль;

лавровий лист;

чорний перець горошок.

Для підсмажування:

цибуля 1 шт;

олія 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, цибулю нарізати тонкими четвертинками, морквину тонкою соломкою або натерти на тертці.

Капуста та томатна паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю на олії до прозорості, додати моркву, посмажити ще 2-3 хвилини. Додати капусту.

Борошно та вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Приправити сіллю, чорним перцем та лавровим листом. Смажити до м'якості капусти. Наприкінці додати томатний соус чи кетчуп, подрібнений зубчик часнику, обсмажити 2-3 хвилини. Перекласти на блюдо і дати капусті повністю охолонути. Для пісного тіста на вареники борошно просіяти, в гарячій воді розчинити сіль і додати олію, влити воду в борошно, замішати еластичне пружне тісто. Вимішувати 5-6 хвилин до повної однорідності.

Тісто для вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати з тіста кулю, обмотати харчовою плівкою або покласти в пакетик, або під миску і залишити відпочивати на 20 хвилин. Після відпочинку тісто стане м'якшим і ще більш еластичним. З цієї кількості тісту виходить 17-18 вареників. Сформувати з тіста ковбаску, відрізати маленький шматочок (близько 20 г), решту тіста покласти знову в пакетик, щоб воно не підсихало.

Тісто та капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкачати овальний корж. Тісто зовсім не липне ні до столу, ні до поверхні, але якщо потрібно, то можна посипати поверхню невеликою кількістю борошна. По центру коржика викласти капусту (капуста має бути вже повністю охолола) і сформувати вареник.

Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники відварити у киплячій підсоленій воді. У воду також додати лавровий лист та чорний перець горошком для аромату. Після того, як вареники спливуть на поверхню, їх потрібно варити 5-7 хвилин до готовності тіста.

Вареник із капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаємо пісні вареники з пісною піджаркою: обсмажуємо цибулю на олії до легкого золотистого кольору.

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