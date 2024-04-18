Рецепт вкусного торта королевской семьи — пошаговое описание

Домашний торт. Фото: Freepik

Супруга британского короля Камилла Паркер-Боулз уважает древние традиции королевской семьи. Она не только умеет готовить, но и уделяет внимание благотворительным мероприятиям. На одном из таких мероприятий Камилла поделилась рецептом любимого торта королевы Виктории.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Вам понадобится:

110 г просеянной пшеничной муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

110 г мягкого маргарина или сливочного масла комнатной температуры;

110 г сахарной пудры;

2 больших яйца;

2-3 капли ванильной эссенции.

Для начинки и декора:

просеянная сахарная пудра для украшения верхнего коржа;

лимонный сливочный сыр или варенье (можно также выбрать ягоды или другую начинку на ваш выбор);

по желанию к начинке можно добавить взбитые сливки.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 °C. Подготовьте две формы для коржей глубиной не менее 2,5 см и диаметром примерно 18 см, смажьте их слегка сливочным маслом и постелите листы пергамента.

В большой миске просейте муку и разрыхлитель, добавьте остальные ингредиенты, постепенно взбивая до однородности.

Если смесь слишком густая, добавьте 1-2 чайные ложки теплой воды и снова взбейте массу.

Разделите тесто на две части и поместите их в две подготовленные формы. Выровняйте и выпекайте коржи на средней полке духовки около 30 минут.

Оставьте коржи в формах примерно на 30 секунд, затем ослабьте края и переверните коржи на решетку для охлаждения. Снимите бумажную основу, когда коржи полностью остынут.

Смажьте один из коржей выбранной начинкой, джемом со свежими сливками или нуттелой. Накройте вторым коржом, чтобы получился сэндвич.

Посыпьте верхний корж сахарной пудрой. Таким образом, вы создадите великолепный торт, который точно понравится вашим гостям и семье.

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