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Старовинний рецепт королівської родини — вишуканий торт

18 квітня 2024 21:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного торта королівської родини - покроковий опис
Домашній торт. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дружина британського короля Камілла Паркер-Боулз поважає давні традиції королівської сім'ї. Вона не лише вміє готувати, а й приділяє увагу благодійним заходам. На одному з таких заходів Камілла поділилася рецептом улюбленого торта королеви Вікторії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Рецепт торта від Камілли Паркер-Боулз

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Приготування випічки. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 110 г просіяного пшеничного борошна;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • 110 г м'якого маргарину або вершкового масла кімнатної температури;
  • 110 г цукрової пудри;
  • 2 великі яйця;
  • 2-3 краплі ванільної есенції.

Для начинки та декору:

  • просіяна цукрова пудра для оздоблення верхнього коржа;
  • лимонний вершковий сир чи варення (можна також вибрати ягоди чи іншу начинку на ваш вибір);
  • за бажанням до начинки можна додати збиті вершки.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 170 °C. Підготуйте дві форми для коржів глибиною не менше 2,5 см та діаметром приблизно 18 см, змастіть їх злегка вершковим маслом та простеліть листи пергаменту.

У великій мисці просійте борошно та розпушувач, додайте решту інгредієнтів, поступово збиваючи їх до однорідності.

Якщо суміш дуже густа, додайте 1-2 чайні ложки теплої води і знову збийте масу.

Розділіть тісто на дві частини та помістіть їх у дві підготовлені форми. Вирівняйте та випікайте коржі на середній полиці духовки близько 30 хвилин.

Залишіть коржі у формах приблизно на 30 секунд, потім ослабте краї та переверніть коржі на решітку для охолодження. Зніміть паперову основу, коли коржі повністю охолонуть.

Змастіть один із коржів обраною начинкою, джемом зі свіжими вершками або нуттелою. Накрийте другим коржем, щоб вийшов сендвіч.

Посипте верхній корж цукровою пудрою. Таким чином, ви створите чудовий торт, який точно сподобається вашим гостям та родині.

Раніше ми писали про смачний десерт Британської родини за 30 хвилин – рецепт бісквіту королеви Вікторії.

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