Рецепт яиц бенедикт от Клопотенко — пошаговое приготовление

Яйцо бенедикт. Фото: klopotenko.com

Яйца бенедикт — это классика, которая делает утро идеальным. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится своим рецептом, чтобы вы могли насладиться утонченным вкусом этого блюда, готовя его прямо у себя дома

Рецепт опубликовали на сайте klopotenko.com.

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Вам понадобится:

2 яйца;

1 луковица небольшого размера;

50 г бекона;

2 кусочка хлеба для тостов;

50 г сливочного масла;

1 ст. л. уксуса.

Для соуса Голландез:

65 г сливочного масла;

3 яичных желтка;

1 ч. л. воды;

1 ст. л. лимонного сока;

1 щепотка соли.

Способ приготовления

Почистите, помойте лук и нарежьте мелко. Так же небольшими брусочками нарежьте 50 г бекона. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и влейте туда 1 ст. л. уксуса. Размешайте воду, сделав воронку.

Приготовление яиц. Фото: klopotenko.com

Аккуратно разбейте в воронку воды яйцо, чуть-чуть перемешайте и варите 2-3 минуты. Достаньте шумовкой и выложите на плотное бумажное полотенце, чтобы яйцо просушить. Можно использовать черствый кусок хлеба. Он тоже хорошо впитывает воду.

На сковороде растопите сливочное масло и поджарьте тосты. Лук обжарьте с беконом. Приготовьте голландский соус. Поставьте кастрюлю на паровую баню – на кастрюлю с водой поставьте миску, чтобы она не касалась воды.

Яйца бенедикт. Фото: klopotenko.com

В миску положите 65 г сливочного масла, растопите его, помешивая венчиком, и посолите. В отдельной миске взбейте 3 яичных желтка и тонкой струйкой влейте их в масло, взбейте и добавьте 1 ст. л. лимонного сока.

На хлебные тосты выложите бекон с луком, сверху яйцо и полейте голландским соусом.

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