Рецепт яиц бенедикт от Клопотенко — пошаговое приготовление

Блюдо для идеально утра — рецепт яиц бенедикт от Клопотенко
Яйца бенедикт — это классика, которая делает утро идеальным. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится своим рецептом, чтобы вы могли насладиться утонченным вкусом этого блюда, готовя его прямо у себя дома
Рецепт опубликовали на сайте klopotenko.com.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 1 луковица небольшого размера;
- 50 г бекона;
- 2 кусочка хлеба для тостов;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ст. л. уксуса.
Для соуса Голландез:
- 65 г сливочного масла;
- 3 яичных желтка;
- 1 ч. л. воды;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления
Почистите, помойте лук и нарежьте мелко. Так же небольшими брусочками нарежьте 50 г бекона. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и влейте туда 1 ст. л. уксуса. Размешайте воду, сделав воронку.
Аккуратно разбейте в воронку воды яйцо, чуть-чуть перемешайте и варите 2-3 минуты. Достаньте шумовкой и выложите на плотное бумажное полотенце, чтобы яйцо просушить. Можно использовать черствый кусок хлеба. Он тоже хорошо впитывает воду.
На сковороде растопите сливочное масло и поджарьте тосты. Лук обжарьте с беконом. Приготовьте голландский соус. Поставьте кастрюлю на паровую баню – на кастрюлю с водой поставьте миску, чтобы она не касалась воды.
В миску положите 65 г сливочного масла, растопите его, помешивая венчиком, и посолите. В отдельной миске взбейте 3 яичных желтка и тонкой струйкой влейте их в масло, взбейте и добавьте 1 ст. л. лимонного сока.
На хлебные тосты выложите бекон с луком, сверху яйцо и полейте голландским соусом.
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