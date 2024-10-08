Рецепт яєць бенедикт від Клопотенка – покрокове приготування

Страва для ідеального ранку — рецепт яєць бенедикт від Клопотенка
Яйця Бенедикт — це класика, яка робить ранок ідеальним. Шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться своїм рецептом, щоб ви могли насолодитися витонченим смаком цієї страви, готуючи її прямо у себе вдома
Рецепт опублікували на сайті klopotenko.com.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 1 цибулина невеликого розміру;
- 50 г бекону;
- 2 шматочки хліба для тостів;
- 50 г вершкового масла;
- 1 ст. л. оцту.
Для соусу Голландез:
- 65 г вершкового масла;
- 3 яєчні жовтки;
- 1 ч. л. води;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 1 щіпка солі.
Спосіб приготування
Почистіть, помийте цибулю і дрібно наріжте. Також невеликими брусочками наріжте 50 г бекону. У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і влийте 1 ст. л. оцту. Розмішайте воду, зробивши лійку.
Акуратно розбийте у лійку води яйце, трохи перемішайте і варіть 2-3 хвилини. Дістаньте шумівкою і викладіть на щільний паперовий рушник, щоб просушити яйце. Можна використовувати черствий шматок хліба. Він також добре вбирає воду.
На сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і підсмажте тости. Цибулю обсмажте з беконом. Приготуйте голландський соус. Поставте каструлю на парову лазню – на каструлю з водою поставте миску, щоб вона не торкалася води.
У миску покладіть 65 г вершкового масла|мастила|, розтопіть його, помішуючи віночком, і посоліть. В окремій мисці збийте 3 яєчні жовтки і тонким струмком влийте їх в масло, збийте і додайте 1 ст. л. лимонного соку.
На хлібні тости викладіть бекон із цибулею, зверху яйце і полийте соусом голландським.
Раніше ми писали про лінивий хачапурі з сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.
Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин та смачний сніданок готовий.
Ще ми писали про хачапурі на сирному тесті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок
Зверніть увагу на гарбузові деруни, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пошкодуєте.
Читайте Новини.LIVE!