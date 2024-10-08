Рецепт яєць бенедикт від Клопотенка – покрокове приготування

Яйце бенедикт. Фото: klopotenko.com

Яйця Бенедикт — це класика, яка робить ранок ідеальним. Шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться своїм рецептом, щоб ви могли насолодитися витонченим смаком цієї страви, готуючи її прямо у себе вдома

Рецепт опублікували на сайті klopotenko.com.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

1 цибулина невеликого розміру;

50 г бекону;

2 шматочки хліба для тостів;

50 г вершкового масла;

1 ст. л. оцту.

Для соусу Голландез:

65 г вершкового масла;

3 яєчні жовтки;

1 ч. л. води;

1 ст. л. лимонного соку;

1 щіпка солі.

Спосіб приготування

Почистіть, помийте цибулю і дрібно наріжте. Також невеликими брусочками наріжте 50 г бекону. У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і влийте 1 ст. л. оцту. Розмішайте воду, зробивши лійку.

Приготування яєць. Фото: klopotenko.com

Акуратно розбийте у лійку води яйце, трохи перемішайте і варіть 2-3 хвилини. Дістаньте шумівкою і викладіть на щільний паперовий рушник, щоб просушити яйце. Можна використовувати черствий шматок хліба. Він також добре вбирає воду.

На сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і підсмажте тости. Цибулю обсмажте з беконом. Приготуйте голландський соус. Поставте каструлю на парову лазню – на каструлю з водою поставте миску, щоб вона не торкалася води.

Яйця бенедикту. Фото: klopotenko.com

У миску покладіть 65 г вершкового масла|мастила|, розтопіть його, помішуючи віночком, і посоліть. В окремій мисці збийте 3 яєчні жовтки і тонким струмком влийте їх в масло, збийте і додайте 1 ст. л. лимонного соку.

На хлібні тости викладіть бекон із цибулею, зверху яйце і полийте соусом голландським.

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