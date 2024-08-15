Блюдо из кабачков, о котором вы точно не знали – новый пошаговый рецепт

Блюда из кабачков о которой вы точно не знали — новый рецепт
Блюдо из кабачков, о котором вы точно не знали, станет настоящим открытием. Новый рецепт сочетает необычные ингредиенты и оригинальный подход к приготовлению, создавая блюдо, которое удивит вас своим вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 небольшие кабачки;
- подсолнечное масло;
- 2 яйца;
- панировочные сухари;
- соль;
- черный молотый перец;
- 2 вареных яйца;
- 2 плавленых сырка;
- 2 зубчика чеснока.
Способ приготовления
Очистите кабачки от кожуры и нарежьте их кольцами средней толщины. В отдельную емкость добавьте 2 яйца и половину чайной ложки соли. Соедините это вместе до однородного состояния.
В отдельную емкость добавьте панировочные сухари. Каждое кольцо кабачка вмокните сначала в яйцо, а затем в панировочные сухари (со всех сторон). Отправьте обжариваться кабачки на разогретую сковороду.
На сковороду добавьте немного подсолнечного масла и обжаривайте кабачки с обеих сторон на среднем огне до появления золотистой корочки. Приблизительно 2-3 минуты с каждой из сторон.
Предварительно нужно отварить 2 яйца и натереть их на терке. Также необходимо натереть на терке 2 плавленых сырка.
Яйца и плавленый сыр добавьте в отдельную посуду, к ним добавьте 2 зубчика чеснока (выдавите через пресс, или просто мелко нашинкуйте). Сюда же добавьте черный молотый перец по собственному вкусу и 1 столовую ложку майонеза 67% жирности. Очень тщательно соедините все ингредиенты вместе.
Выложите обжаренные кабачки в один слой. Каждый кабачок смажьте 1 чайную ложку с горкой намазки, которую только что приготовили. Поверх намазки уложите еще один обжаренный кабачок.
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