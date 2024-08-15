Страва з кабачків, про яку ви точно не знали — новий покроковий рецепт

Кабачки з начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Страва з кабачків, про яку ви точно не знали, стане справжнім відкриттям. Новий рецепт поєднує незвичайні інгредієнти та оригінальний підхід до приготування, створюючи страву, яка здивує вас своїм смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 невеличких кабачки;

соняшникова олія;

2 яйця;

панірувальні сухарі;

сіль;

чорний мелений перець;

2 варених яйця;

2 плавлених сирки;

2 зубчики часнику.

Спосіб приготування

Очистіть кабачки від шкірки та наріжте їх кільцями середньої товщини. У окрему ємність додайте 2 яйця та половину чайної ложки солі. Поєднайте це разом до однорідного стану.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

У окрему ємність додайте панірувальні сухарі. Кожне кільце кабачка вмокніть спочатку у яйце, а потім у панірувальні сухарі (з усіх боків). Відправте обсмажуватися кабачки на розігріту пательню.

Панірувальні сухарі та кляр. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На пательню додайте трішки соняшникової олії, та обсмажуйте кабачки з обох сторін на середньому вогні до появи золотистої скоринки. Приблизно 2-3 хвилини з кожної із сторін.

Смажені кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Попередньо потрібно відварити 2 яйця, та натерти їх на терці. Також необхідно натерти на тертці 2 плавлених сирки.

Плавлений сир. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Яйця та плавлений сир додайте у окрему посудину, до них додайте 2 зубчики часнику (видавіть через прес, або ж просто дрібненько наріжте). Сюди ж додайте чорний мелений перець за власним смаком, та 1 столову ложку майонезу 67% жирності. Дуже ретельно поєднайте всі інгредієнти разом.

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Викладіть обсмажені кабачки в один шар. Кожен кабачок змастіть 1 чайною ложки з гіркою намазки, яку щойно приготували. Поверх намазки покладіть ще один обсмажений кабачок.

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