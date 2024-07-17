Простой метод, как заморозить стручковую фасоль на зиму – пошаговый рецепт

Стручковая фасоль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Мы расскажем, как правильно заморозить стручковую фасоль на зиму правильно, с максимальным сохранением вкуса и полезных веществ. Сохраняйте себе этот способ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

стручковая фасоль.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать свежую молодую фасоль. Промыть, просушить и очистить. Кончики нужно срезать, потому что они будут жесткими. Это удобно делать ножницами.

Спаржевая фасоль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Также нужно подготовить кастрюлю с соленой водой, которую нужно довести до кипения. Кладем в нее фасоль на три минуты.

Спаржевая фасоль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Затем фасоль кладем в ледяную воду со льдом. Раскладываем на полотенце и даем высохнуть.

Спаржевая фасоль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Сухую фасоль раскладываем по пакетам и отправляем в морозильную камеру для хранения.

Спаржевая фасоль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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