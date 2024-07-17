Простой метод, как заморозить стручковую фасоль на зиму – пошаговый рецепт

Стручковая фасоль на зиму — как быстро и правильно заморозить, чтобы не потерять вкус и пользу
Мы расскажем, как правильно заморозить стручковую фасоль на зиму правильно, с максимальным сохранением вкуса и полезных веществ. Сохраняйте себе этот способ.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- стручковая фасоль.
Способ приготовления
Сначала нужно выбрать свежую молодую фасоль. Промыть, просушить и очистить. Кончики нужно срезать, потому что они будут жесткими. Это удобно делать ножницами.
Также нужно подготовить кастрюлю с соленой водой, которую нужно довести до кипения. Кладем в нее фасоль на три минуты.
Затем фасоль кладем в ледяную воду со льдом. Раскладываем на полотенце и даем высохнуть.
Сухую фасоль раскладываем по пакетам и отправляем в морозильную камеру для хранения.
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