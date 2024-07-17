Простий метод, як заморозити стручкову квасолю на зиму — покроковий рецепт

Стручкова квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Ми розповідоми, як правильно заморозити стручкову квасолю на зиму правильно, з максимальним збереженням смаку та корисних речовин. Зберігайте собі цей спосіб.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

стручкова квасоля.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обрати свіжу молоду квасолю. Промити, просушити та почистити. Кінчики потрібно срізати, бо вони будуть жорсткими. Це зручно робити ножицями.

Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Також потрібно підготувати кастрюлю з солоною водою, які потрібно довести до кипіння. Кладемо в неї квасолю на три хвилини.

Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Потім квасолю кладемо в крижану воду з льодом. Розкладаємо на рушник та даємо висохнути.

Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Суху квасолю розкладаємо по пакетах та відправляємо в морозильну камеру для зберігання.

Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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