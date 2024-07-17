Простий метод, як заморозити стручкову квасолю на зиму — покроковий рецепт

Стручкова квасоля на зиму — як швидко й правильно заморозити, щоб не втратити смак та користь
Ми розповідоми, як правильно заморозити стручкову квасолю на зиму правильно, з максимальним збереженням смаку та корисних речовин. Зберігайте собі цей спосіб.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- стручкова квасоля.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обрати свіжу молоду квасолю. Промити, просушити та почистити. Кінчики потрібно срізати, бо вони будуть жорсткими. Це зручно робити ножицями.
Також потрібно підготувати кастрюлю з солоною водою, які потрібно довести до кипіння. Кладемо в неї квасолю на три хвилини.
Потім квасолю кладемо в крижану воду з льодом. Розкладаємо на рушник та даємо висохнути.
Суху квасолю розкладаємо по пакетах та відправляємо в морозильну камеру для зберігання.
Раніше ми писали рецепт ефектного вишневого соусу до м'яса.
Також радимо ознайомитися з рецептом салату з огірків на зиму "Ніжинський" за старим переписом — з'їдається першим із усієї консервації.
Ще ми розповідали про швидкий рецепт малосольних огірків — готуються за одну ніч та найкращий рецепт маринованих огірків на зиму для зберігання у квартирі.
Читайте Новини.LIVE!