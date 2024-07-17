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Стручкова квасоля на зиму — як швидко й правильно заморозити, щоб не втратити смак та користь

17 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Простий метод, як заморозити стручкову квасолю на зиму — покроковий рецепт
Стручкова квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ми розповідоми, як правильно заморозити стручкову квасолю на зиму правильно, з максимальним збереженням смаку та корисних речовин. Зберігайте собі цей спосіб. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • стручкова квасоля. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обрати свіжу молоду квасолю. Промити, просушити та почистити. Кінчики потрібно срізати, бо вони будуть жорсткими. Це зручно робити ножицями. 

заготівля спаржевої квасолі на зиму
Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Також потрібно підготувати кастрюлю з солоною водою, які потрібно довести до кипіння. Кладемо в неї квасолю на три хвилини. 

заготівля молодої спаржевої квасолі на зиму
Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Потім квасолю кладемо в крижану воду з льодом. Розкладаємо на рушник та даємо висохнути. 

заготівля спаржевої квасолі на зиму
Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Суху квасолю розкладаємо по пакетах та відправляємо в морозильну камеру для зберігання. 

заготівля спаржевої квасолі
Спаржева квасоля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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