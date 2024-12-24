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Струпья под кожей авокадо — что это такое, вредно ли для здоровья

24 декабря 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Струпы под кожурой авокадо — почему появляются и вредны ли для здоровья
Плоды авокадо. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Нашли струпья под кожурой авокадо и не знаете, нормально ли это? Читайте, что это такое, почему они появляются и влияют ли на здоровье, чтобы быть уверенными в безопасности этого вкусного фрукта.

Об этом рассказала холистический нутрициолог Анастасия Бойко.

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Спелый авокадо может удивить вас не только своим нежным вкусом, но и интересными природными процессами, происходящими с его шкуркой. Холистический нутрициолог Анастасия Бойко объясняет, почему струпья под кожурой авокадо — это не причина для беспокойства, а, наоборот, свидетельство естественного заживления поврежденных участков плода.

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Шкурка авокадо. Фото: instagram anastasiaaboiko

Что такое "струпья на авокадо"

Кажется, что черные или коричневые пятна на мякоти авокадо — это дефекты, снижающие качество плода. Но на самом деле это струпья, которые образуются из-за микроповреждения кожуры, не позволяющих другим частям плода пострадать. Это естественный механизм защиты, позволяющий авокадо "заживлять" поврежденные участки, сохраняя оставшиеся мякоти в отличном состоянии.

Это фрукт, который активно способствует очищению и заживлению стенок кишечника, укрепляет его барьерную функцию и предотвращает проникновение токсинов и бактерий через поврежденные ткани.

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Разрезанный авокадо. Фото: Freepik

Чем полезно авокадо

Авокадо богат антиоксидантами, в частности глутатион, который поддерживает детоксикацию печени и регенерацию тканей, включая слизистую кишечника. Благодаря высокому содержанию калия и магния, авокадо способствует заживлению тканей и поддерживает клеточный метаболизм.

Этот плод является важным элементом сбалансированного питания исцеления и восстановления кишечника, помогая не только поддерживать его функции, но и способствовать процессам естественного восстановления после внутренних повреждений.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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