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Струпи під шкіркою авокадо — що це таке, чи шкідливо для здоров'я

24 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Струпи під шкіркою авокадо — чому з’являються та чи шкідливі для здоров'я
Плоди авокадо. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Знайшли струпи під шкіркою авокадо і не знаєте, чи це нормально? Читайте, що це таке, чому вони з’являються і чи впливають на здоров'я, щоб бути впевненими у безпеці цього смачного фрукта.

Про це розповіла холістична нутриціологиня Анастасія Бойко

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Стиглий авокадо може здивувати вас не лише своїм ніжним смаком, а й цікавими природними процесами, які відбуваються з його шкіркою. Холістична нутриціологиня Анастасія Бойко пояснює, чому струпи під шкіркою авокадо — це не причина для занепокоєння, а, навпаки, свідчення природного загоєння пошкоджених ділянок плоду.

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Шкірка авокадо. Фото: instagram anastasiaaboiko

Що таке "струпи на авокадо"

Здається, що чорні або коричневі плями на м’якоті авокадо — це дефекти, які знижують якість плоду. Але насправді це струпи, які утворюються через мікропошкодження шкірки, що не дозволяють іншим частинам плоду постраждати. Це природний механізм захисту, який дозволяє авокадо "загоювати" пошкоджені ділянки, зберігаючи решту м’якоті у відмінному стані.

Це фрукт, який активно сприяє очищенню та загоєнню стінок кишківника, зміцнює його бар'єрну функцію та запобігає проникненню токсинів і бактерій через пошкоджені тканини.

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Розрізаний авокадо. Фото: Freepik

Чим корисне авокадо 

Авокадо багате на антиоксиданти, зокрема глутатіон, який підтримує детоксикацію печінки та регенерацію тканин, включно зі слизовою оболонкою кишківника. Завдяки високому вмісту калію та магнію, авокадо сприяє загоєнню тканин і підтримує клітинний метаболізм.

Цей плід є важливим елементом збалансованого харчування для зцілення та відновлення кишківника, допомагаючи не лише підтримувати його функції, але й сприяти процесам природного відновлення після внутрішніх пошкоджень.

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, кому не можна їсти авокадо.

здоров'я фрукти овочі цікаві факти авокадо

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