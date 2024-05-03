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Судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво удивил французским рецептом кулича бриош к Пасхе

3 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт пасхи бриош к Пасхе от судьи Мастер Шеф — пошаговое описание.
Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Кулич бриош — это французская техника приготовления теста с большим содержанием сливочного масла. Благодаря этому они получаются очень ароматными, нежными и сладкими. А еще, по этому рецепту гораздо легче готовить куличи, ведь не нужно так долго замешивать тесто.

Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

  • мука 500 г;
  • сахар 150 г;
  • сухие дрожжи 16 г;
  • соль 10 г;
  • яйца 350 г;
  • масло сливочное 300 г;
  • цукаты/изюм 200 г;
  • апельсиновый сок или коньяк 70 г

Способ приготовления

Цукаты надо заранее замочить в коньяке, бренди или апельсиновом соке.

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Приготовление теста. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Смешиваем сухие ингредиенты и добавляем яйца.

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Приготовление теста. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Вымешиваем тесто, сначала вилкой, а затем руками.

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Добавление цукатов. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Добавляем холодное масло порционно, по 1 кусочку (10-12 г), вымешиваем и даем подойти, примерно 2-2,5 часа, при комнатной температуре. Добавляем цукаты, перемешиваем и отправляем в холодильник на ночь.

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Приготовление кулича. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Утром делим холодное тесто на части, выкладываем в формы, смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия. Снова смазываем яйцом. Выпекать при температуре 180 °С, первые 10 минут с паром (противень с водой). Затем убираем воду и выпекаем еще 30 минут.

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Готовая пасха. Фото: instagram hectorjimenezbravo

PS: если не хотите, чтобы сильно подрумянились верхушки, можно накрыть пергаментом).

Ранее мы писали, что судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте пасхи на Пасху.

Также мы рассказывали, что победитель Мастер Шеф Бжезинский рассказал о бабушкином рецепте пасхи к пасхе.

Еще мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Возможно вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.

Эктор Хименес-Браво
Пасха
кулич
выпечка
Мастер Шеф

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