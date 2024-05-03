Рецепт пасхи бриош к Пасхе от судьи Мастер Шеф — пошаговое описание.

Судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво удивил французским рецептом кулича бриош к Пасхе
Кулич бриош — это французская техника приготовления теста с большим содержанием сливочного масла. Благодаря этому они получаются очень ароматными, нежными и сладкими. А еще, по этому рецепту гораздо легче готовить куличи, ведь не нужно так долго замешивать тесто.
Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- сахар 150 г;
- сухие дрожжи 16 г;
- соль 10 г;
- яйца 350 г;
- масло сливочное 300 г;
- цукаты/изюм 200 г;
- апельсиновый сок или коньяк 70 г
Способ приготовления
Цукаты надо заранее замочить в коньяке, бренди или апельсиновом соке.
Смешиваем сухие ингредиенты и добавляем яйца.
Вымешиваем тесто, сначала вилкой, а затем руками.
Добавляем холодное масло порционно, по 1 кусочку (10-12 г), вымешиваем и даем подойти, примерно 2-2,5 часа, при комнатной температуре. Добавляем цукаты, перемешиваем и отправляем в холодильник на ночь.
Утром делим холодное тесто на части, выкладываем в формы, смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия. Снова смазываем яйцом. Выпекать при температуре 180 °С, первые 10 минут с паром (противень с водой). Затем убираем воду и выпекаем еще 30 минут.
PS: если не хотите, чтобы сильно подрумянились верхушки, можно накрыть пергаментом).
Ранее мы писали, что судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте пасхи на Пасху.
Также мы рассказывали, что победитель Мастер Шеф Бжезинский рассказал о бабушкином рецепте пасхи к пасхе.
Еще мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.
Возможно вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.
Читайте Новини.LIVE!