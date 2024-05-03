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Суддя Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво здивував французьким рецептом паски бріош до Великодня

3 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт паски бріош до Великодня від судді Мастер Шеф — покроковий опис.
Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Паска бріош — це французька техніка приготування тіста з великим вмістом вершкового масла. Завдяки цьому вони виходять дуже ароматні, ніжні та солодкі. А ще, за цим рецептом набагато легше готувати паски, адже не потрібно так довго вирішувати тісто.

Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram. 

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Вам знадобиться: 

  • борошно 500 г;
  • цукор 150 г;
  • сухі дріжджі 16 г;
  • сіль 10 г;
  • яйця 350 г;
  • масло вершкове 300 г;
  • цукати/родзинки 200 г;
  • апельсиновий сік або коньяк 70 г.

Спосіб приготування 

Цукати треба завчасно замочити в коньяку, бренді, чи апельсиновому соці.

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Приготування тіста. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Змішуємо сухі інгредієнти і додаємо яйця.

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Приготування тіста. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Вимішуємо тісто, спочатку виделкою, а потім руками.

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Додавання цукатів. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Додаємо холодне масло порційно, по 1 шматочку (≈10-12 г), вимішуємо і даємо підійти, приблизно 2-2,5 год. при кімнатній температурі. Додаємо цукати, вимішуємо та відправляємо в холодильник на ніч.

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Приготування паски. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Зранку ділимо холодне тісто на частини, викладаємо в форми, змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття. Знову змащуємо яйцем. Випікати при температурі 180 °С, перші 10 хвилин з паром (деко з водою). Потім забираємо воду і випікаємо ще 30 хвилин. 

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Готова паска. Фото: instagram hectorjimenezbravo

P.S.: якщо не хочете, щоб сильно підрумʼянились верхівки, можна накрити пергаментом).

Раніше ми писали, що суддя Майстер Шеф Ярославський розповів про маминий рецепт паски на Великдень.

Також ми розповідали, що переможець Мастер Шеф Бжезинский розповів про бабусин рецепт паски до Великодня.

Ще ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень.

Можливо вам може стати в нагоді секретний бабусин рецепт, який усі шукають — один з кращих великодніх пасок.

Ектор Хіменес-Браво
Великдень
паска
випічка
Мастер Шеф

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