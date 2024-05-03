Рецепт паски бріош до Великодня від судді Мастер Шеф — покроковий опис.

Суддя Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво здивував французьким рецептом паски бріош до Великодня
Паска бріош — це французька техніка приготування тіста з великим вмістом вершкового масла. Завдяки цьому вони виходять дуже ароматні, ніжні та солодкі. А ще, за цим рецептом набагато легше готувати паски, адже не потрібно так довго вирішувати тісто.
Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- борошно 500 г;
- цукор 150 г;
- сухі дріжджі 16 г;
- сіль 10 г;
- яйця 350 г;
- масло вершкове 300 г;
- цукати/родзинки 200 г;
- апельсиновий сік або коньяк 70 г.
Спосіб приготування
Цукати треба завчасно замочити в коньяку, бренді, чи апельсиновому соці.
Змішуємо сухі інгредієнти і додаємо яйця.
Вимішуємо тісто, спочатку виделкою, а потім руками.
Додаємо холодне масло порційно, по 1 шматочку (≈10-12 г), вимішуємо і даємо підійти, приблизно 2-2,5 год. при кімнатній температурі. Додаємо цукати, вимішуємо та відправляємо в холодильник на ніч.
Зранку ділимо холодне тісто на частини, викладаємо в форми, змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття. Знову змащуємо яйцем. Випікати при температурі 180 °С, перші 10 хвилин з паром (деко з водою). Потім забираємо воду і випікаємо ще 30 хвилин.
P.S.: якщо не хочете, щоб сильно підрумʼянились верхівки, можна накрити пергаментом).
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