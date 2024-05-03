Рецепт паски бріош до Великодня від судді Мастер Шеф — покроковий опис.

Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Паска бріош — це французька техніка приготування тіста з великим вмістом вершкового масла. Завдяки цьому вони виходять дуже ароматні, ніжні та солодкі. А ще, за цим рецептом набагато легше готувати паски, адже не потрібно так довго вирішувати тісто.

Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

борошно 500 г;

цукор 150 г;

сухі дріжджі 16 г;

сіль 10 г;

яйця 350 г;

масло вершкове 300 г;

цукати/родзинки 200 г;

апельсиновий сік або коньяк 70 г.

Спосіб приготування

Цукати треба завчасно замочити в коньяку, бренді, чи апельсиновому соці.

Приготування тіста. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Змішуємо сухі інгредієнти і додаємо яйця.

Приготування тіста. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Вимішуємо тісто, спочатку виделкою, а потім руками.

Додавання цукатів. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Додаємо холодне масло порційно, по 1 шматочку (≈10-12 г), вимішуємо і даємо підійти, приблизно 2-2,5 год. при кімнатній температурі. Додаємо цукати, вимішуємо та відправляємо в холодильник на ніч.

Приготування паски. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Зранку ділимо холодне тісто на частини, викладаємо в форми, змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття. Знову змащуємо яйцем. Випікати при температурі 180 °С, перші 10 хвилин з паром (деко з водою). Потім забираємо воду і випікаємо ще 30 хвилин.

Готова паска. Фото: instagram hectorjimenezbravo

P.S.: якщо не хочете, щоб сильно підрумʼянились верхівки, можна накрити пергаментом).

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