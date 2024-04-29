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Судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте кулича на Пасху

29 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пасхальный рецепт пасхи от судьи Мастер Шеф — пошаговое описание
Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Владимир Ярославский вместе со своей мамой показал семейный рецепт приготовления пасхального кулича. Попытайтесь приготовить так же и убедитесь в том, что этот рецепт очень простой.

Рецепт опубликовал украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также судья проекта "МастерШеф Украина Владимир Ярославский".

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Вам понадобится:

  • 600 г молока;
  • 55 г свежие дрожжи (20-22 сухие);
  • 100 г сахара.

Дополнительно:

  • 230 г сахара;
  • 5 яиц;
  • 1100 г муки;
  • 300 г масла 82.5%;
  • 220 г изюма;
  • 40 г рома;
  • 1 лимон на цедру.

Для глазури:

  • 2 белка;
  • 80 г лесного ореха;
  • 130 г сахара;
  • 40 г кукурузного крахмала.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, дать им 10-15 минут активироваться.

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Приготовление опары. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Добавить яйца комнатной температуры, муку и замешать тесто минут 5-7 на медленной скорости.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Далее добавить цедру лимона и в несколько приемов масло комнатной температуры. Тесто получается очень мягкое.

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Изюм в роме. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Дать тесту подойти где-то полчаса в теплом месте, накрыв полотенцем. Далее смазать руки и стол растительным маслом, достать тесто, немного растянуть его и добавить изюм (заранее на ночь замоченный в роме или коньяке). Складываем тесто в несколько раз, поделить пополам.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Оставить на столе немного подойти 20-30 минут, еще раз сложить в 4-6 раз, как хлеб и сформировать шар, который нужно поместить в форму для выпечки.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Снова поставить в теплое место, чтобы куличи подошли в 3 раза как минимум, а то и выше.

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Глазурь для кулича. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Для приготовления глазури смешать смолотые в муку орехи, сахар, яичный белок и крахмал.

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Готовый кулич. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Куличи печь в разогретой духовке при температуре 175 ºС 10 минут, а затем убавить до 150 ºС и еще 40-45 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Еще вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Также мы рассказывали о рецепте идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

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кулич
Пасха
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Владимир Ярославский
Мастер Шеф

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