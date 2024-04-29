Пасхальный рецепт пасхи от судьи Мастер Шеф — пошаговое описание

Судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте кулича на Пасху
Шеф повар Владимир Ярославский вместе со своей мамой показал семейный рецепт приготовления пасхального кулича. Попытайтесь приготовить так же и убедитесь в том, что этот рецепт очень простой.
Рецепт опубликовал украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также судья проекта "МастерШеф Украина Владимир Ярославский".
Вам понадобится:
- 600 г молока;
- 55 г свежие дрожжи (20-22 сухие);
- 100 г сахара.
Дополнительно:
- 230 г сахара;
- 5 яиц;
- 1100 г муки;
- 300 г масла 82.5%;
- 220 г изюма;
- 40 г рома;
- 1 лимон на цедру.
Для глазури:
- 2 белка;
- 80 г лесного ореха;
- 130 г сахара;
- 40 г кукурузного крахмала.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, дать им 10-15 минут активироваться.
Добавить яйца комнатной температуры, муку и замешать тесто минут 5-7 на медленной скорости.
Далее добавить цедру лимона и в несколько приемов масло комнатной температуры. Тесто получается очень мягкое.
Дать тесту подойти где-то полчаса в теплом месте, накрыв полотенцем. Далее смазать руки и стол растительным маслом, достать тесто, немного растянуть его и добавить изюм (заранее на ночь замоченный в роме или коньяке). Складываем тесто в несколько раз, поделить пополам.
Оставить на столе немного подойти 20-30 минут, еще раз сложить в 4-6 раз, как хлеб и сформировать шар, который нужно поместить в форму для выпечки.
Снова поставить в теплое место, чтобы куличи подошли в 3 раза как минимум, а то и выше.
Для приготовления глазури смешать смолотые в муку орехи, сахар, яичный белок и крахмал.
Куличи печь в разогретой духовке при температуре 175 ºС 10 минут, а затем убавить до 150 ºС и еще 40-45 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.
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