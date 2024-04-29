Пасхальный рецепт пасхи от судьи Мастер Шеф — пошаговое описание

Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Шеф повар Владимир Ярославский вместе со своей мамой показал семейный рецепт приготовления пасхального кулича. Попытайтесь приготовить так же и убедитесь в том, что этот рецепт очень простой.

Рецепт опубликовал украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также судья проекта "МастерШеф Украина Владимир Ярославский".

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Вам понадобится:

600 г молока;

55 г свежие дрожжи (20-22 сухие);

100 г сахара.

Дополнительно:

230 г сахара;

5 яиц;

1100 г муки;

300 г масла 82.5%;

220 г изюма;

40 г рома;

1 лимон на цедру.

Для глазури:

2 белка;

80 г лесного ореха;

130 г сахара;

40 г кукурузного крахмала.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, дать им 10-15 минут активироваться.

Приготовление опары. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Добавить яйца комнатной температуры, муку и замешать тесто минут 5-7 на медленной скорости.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Далее добавить цедру лимона и в несколько приемов масло комнатной температуры. Тесто получается очень мягкое.

Изюм в роме. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Дать тесту подойти где-то полчаса в теплом месте, накрыв полотенцем. Далее смазать руки и стол растительным маслом, достать тесто, немного растянуть его и добавить изюм (заранее на ночь замоченный в роме или коньяке). Складываем тесто в несколько раз, поделить пополам.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Оставить на столе немного подойти 20-30 минут, еще раз сложить в 4-6 раз, как хлеб и сформировать шар, который нужно поместить в форму для выпечки.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Снова поставить в теплое место, чтобы куличи подошли в 3 раза как минимум, а то и выше.

Глазурь для кулича. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Для приготовления глазури смешать смолотые в муку орехи, сахар, яичный белок и крахмал.

Готовый кулич. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Куличи печь в разогретой духовке при температуре 175 ºС 10 минут, а затем убавить до 150 ºС и еще 40-45 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.

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