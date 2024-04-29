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Суддя Майстер Шеф Ярославський розповів про мамин рецепт паски до Великодня

29 квітня 2024 13:47
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Рецепт паски до Великодня від судді Мастер Шеф — покроковий опис
Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф кухар Володимир Ярославський разом зі своєю мамою показав родинний рецепт приготування паски до Великодня. Спробуйте приготувати так само та переконайтеся в тому, що цей рецепт дуже не складний. 

Рецепт опублікував український шеф-кухар, керуючий та співвласник ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також суддя проекту МайстерШеф Україна Володимир Ярославський

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Вам знадобиться: 

  • 600 г молока;
  • 55 г свіжі дріжджі (20-22 сухі);
  • 100 г цукру. 

Додатково: 

  • 230 г цукру;
  • 5 яєць;
  • 1100 г борошна;
  • 300 г масла 82.5%;
  • 220 г родзинок;
  • 40 г рому;
  • 1 лимон на цедру. 

Для глазурі: 

  • 2 білка;
  • 80 г лісових горіхів;
  • 130 г цукру;
  • 40 г кукурудзяного крохмалю. 

Спосіб приготування 

У ледь тепле молоко додати цукор та дріжджі, дати їм 10-15 хвилин активуватись.

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Приготування опари. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Додати яйця кімнатної температури, борошно і замішати тісто хвилин 5-7 на повільній швидкості.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Далі додати цедру лимону та по декілька шматочків, у декілька прийомів масло кімнатної температури. Тісто виходить дуже мʼяке.

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Родзинки в ромі. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Дати тісту підійти десь з пів години у теплому місці, накрив рушником. Далі змасити руки та стіл олією, дістати тісто, трохи розтягнути його і додати родзинки (заздалегідь на ніч замочені у ромі чи коньяку). Складаємо тісто у пару разів, поділити навпіл.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Залишити на столі трохи підійти 20-30 хвилин, ще раз скласти у 4-6 разів, як хліб і сформувати кулю, яку потрібно помістити у форму для випікання. 

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Знову поставити тепле місце, щоб паски підійшли у 3 рази як мінімум, а то й вище. 

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Глазур для паски. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Для приготування глазурі змішати змелені у борошно лісові горіхи, цукор, яєчний білок та крохмаль. 

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Готова паска. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Паски пекти у розігрітій духовці при температурі 175 ºС 10 хвилин, а далі зменшити на 150 ºС і ще 40-45 хвилин. Готовність перевіряти деревʼяною шпажкою.

Раніше ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень. 

Ще вам може стати в нагоді секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Також ми розповідали про рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

рецепти
лайфхаки
паска
Великдень
шеф-кухар
Володимир Ярославський
Мастер Шеф

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