Рецепт паски до Великодня від судді Мастер Шеф — покроковий опис

Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Шеф кухар Володимир Ярославський разом зі своєю мамою показав родинний рецепт приготування паски до Великодня. Спробуйте приготувати так само та переконайтеся в тому, що цей рецепт дуже не складний.

Рецепт опублікував український шеф-кухар, керуючий та співвласник ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також суддя проекту МайстерШеф Україна Володимир Ярославський.

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Вам знадобиться:

600 г молока;

55 г свіжі дріжджі (20-22 сухі);

100 г цукру.

Додатково:

230 г цукру;

5 яєць;

1100 г борошна;

300 г масла 82.5%;

220 г родзинок;

40 г рому;

1 лимон на цедру.

Для глазурі:

2 білка;

80 г лісових горіхів;

130 г цукру;

40 г кукурудзяного крохмалю.

Спосіб приготування

У ледь тепле молоко додати цукор та дріжджі, дати їм 10-15 хвилин активуватись.

Приготування опари. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Додати яйця кімнатної температури, борошно і замішати тісто хвилин 5-7 на повільній швидкості.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Далі додати цедру лимону та по декілька шматочків, у декілька прийомів масло кімнатної температури. Тісто виходить дуже мʼяке.

Родзинки в ромі. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Дати тісту підійти десь з пів години у теплому місці, накрив рушником. Далі змасити руки та стіл олією, дістати тісто, трохи розтягнути його і додати родзинки (заздалегідь на ніч замочені у ромі чи коньяку). Складаємо тісто у пару разів, поділити навпіл.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Залишити на столі трохи підійти 20-30 хвилин, ще раз скласти у 4-6 разів, як хліб і сформувати кулю, яку потрібно помістити у форму для випікання.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Знову поставити тепле місце, щоб паски підійшли у 3 рази як мінімум, а то й вище.

Глазур для паски. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Для приготування глазурі змішати змелені у борошно лісові горіхи, цукор, яєчний білок та крохмаль.

Готова паска. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Паски пекти у розігрітій духовці при температурі 175 ºС 10 хвилин, а далі зменшити на 150 ºС і ще 40-45 хвилин. Готовність перевіряти деревʼяною шпажкою.

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