Рецепт паски до Великодня від судді Мастер Шеф — покроковий опис

Суддя Майстер Шеф Ярославський розповів про мамин рецепт паски до Великодня
Шеф кухар Володимир Ярославський разом зі своєю мамою показав родинний рецепт приготування паски до Великодня. Спробуйте приготувати так само та переконайтеся в тому, що цей рецепт дуже не складний.
Рецепт опублікував український шеф-кухар, керуючий та співвласник ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також суддя проекту МайстерШеф Україна Володимир Ярославський.
Вам знадобиться:
- 600 г молока;
- 55 г свіжі дріжджі (20-22 сухі);
- 100 г цукру.
Додатково:
- 230 г цукру;
- 5 яєць;
- 1100 г борошна;
- 300 г масла 82.5%;
- 220 г родзинок;
- 40 г рому;
- 1 лимон на цедру.
Для глазурі:
- 2 білка;
- 80 г лісових горіхів;
- 130 г цукру;
- 40 г кукурудзяного крохмалю.
Спосіб приготування
У ледь тепле молоко додати цукор та дріжджі, дати їм 10-15 хвилин активуватись.
Додати яйця кімнатної температури, борошно і замішати тісто хвилин 5-7 на повільній швидкості.
Далі додати цедру лимону та по декілька шматочків, у декілька прийомів масло кімнатної температури. Тісто виходить дуже мʼяке.
Дати тісту підійти десь з пів години у теплому місці, накрив рушником. Далі змасити руки та стіл олією, дістати тісто, трохи розтягнути його і додати родзинки (заздалегідь на ніч замочені у ромі чи коньяку). Складаємо тісто у пару разів, поділити навпіл.
Залишити на столі трохи підійти 20-30 хвилин, ще раз скласти у 4-6 разів, як хліб і сформувати кулю, яку потрібно помістити у форму для випікання.
Знову поставити тепле місце, щоб паски підійшли у 3 рази як мінімум, а то й вище.
Для приготування глазурі змішати змелені у борошно лісові горіхи, цукор, яєчний білок та крохмаль.
Паски пекти у розігрітій духовці при температурі 175 ºС 10 хвилин, а далі зменшити на 150 ºС і ще 40-45 хвилин. Готовність перевіряти деревʼяною шпажкою.
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