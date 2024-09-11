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Судья Мастер Шеф Ярославский удивил рецептом того самого зеленого масла для любых блюд

11 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Зеленое масло от судьи "Мастер Шеф" Ярославского - пошаговый рецепт из петрушки.
Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился уникальным рецептом зеленого масла, которое придаст яркий вкус любому блюду! Это универсальное масло не только смотрится эффектно, но и легко готовится, став настоящей изюминкой вашей кулинарии.

Рецепт опубликовал украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также судья проекта Мастер Шеф Украина Владимир Ярославский.

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Вам понадобится:

  • 300 г зелени петрушки (или шапинат);
  • 170 г вкусного масла;
  • 2 шт одноразового медицинского берета (или специальные фильтры).

Способ приготовления

Петрушку очистить от стеблей, оставив только листики. Подготовить кипящую воду и миску со льдом. Быстро бланшировать зелень в кипятке и сразу охладить в ледяной воде. Отжать лишнюю влагу.

рецепт масла с петрушкой
Зелень и растительное масло. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

В барном блендере смешать растительное масло и отжатую зелень до однородной массы. Использовать барный блендер, поскольку он обладает высокой скоростью оборотов и хорошо измельчает зелень.

рецепт масла с петрушкой для разных блюд
Перемолотая зелень. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Выложить смесь из масла и зелени на сито, надев на него два слоя марли или ткани. Подвесить или оставить на несколько часов, чтобы изумрудное масло отделилось естественным путем. Хранить растительное масло в холодильнике до двух недель. Для продолжительного хранения можно использовать вакуумный пакет.

рецепт масла с петрушкой
Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Можно экспериментировать с другой зеленью, например укропом или мятой, но их цвет быстро исчезает через несколько дней. Также можно добавить зелень лука или пряные травы, такие как шалфей или чабрец, для более насыщенного аромата.

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