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Суддя Мастер Шеф Ярославський здивував рецептом тієї самої зеленої олії для будь-яких страв

11 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Зелена олія від судді "Мастер Шеф" Ярославського — покроковий рецепт з петрушки.
Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився унікальним рецептом зеленої олії, яка додасть яскравого смаку будь-якій страві! Ця універсальна олія не тільки виглядає ефектно, але й легко готується, ставши справжньою родзинкою вашої кулінарії.

Рецепт опублікував український шеф-кухар, керуючий та співвласник ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також суддя проэкту Майстер Шеф Україна Володимир Ярославський

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Вам знадобиться: 

  • 300 г зелень петрушки (або шапинат);
  • 170 г смачна олія;
  • 2 шт одноразового медичного берету (або спеціальні фільтри). 

Спосіб приготування 

Петрушку очистити від стебел, залишивши тільки листочки. Підготувати киплячу воду та миску з льодом. Швидко бланшувати зелень в окропі та одразу охолодити в льодяній воді. Відтиснути зайву вологу.

рецепт олії з петрушкою
Зелень та олія. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

У барному блендері змішати олію та відтиснуту зелень до однорідної маси. Використовувати барний блендер, оскільки він має високу швидкість обертів і добре подрібнює зелень.

рецепт олії з петрушкою для різних страв
Перемелена зелень. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Викласти суміш з олії та зелені на сито, одягнувши на нього два шари марлі або тканини. Підвісити або залишити на кілька годин, щоб смарагдова олія відокремилась природним шляхом. Зберігати олію в холодильнику до двох тижнів. Для тривалого зберігання можна використовувати вакуумний пакет.

рецепт олії з петрушкою
Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Можна експериментувати з іншою зеленню, наприклад, кропом або м'ятою, але їхній колір швидко зникає через кілька днів. Також можна додати зелень цибулі або пряні трави, такі як шавлія чи чебрець, для більш насиченого аромату.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, до смаку, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджиків. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачним і яскравим, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму . Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

рецепти лайфхаки Володимир Ярославський Мастер Шеф соус

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