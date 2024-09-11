Зелена олія від судді "Мастер Шеф" Ярославського — покроковий рецепт з петрушки.

Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився унікальним рецептом зеленої олії, яка додасть яскравого смаку будь-якій страві! Ця універсальна олія не тільки виглядає ефектно, але й легко готується, ставши справжньою родзинкою вашої кулінарії.

Рецепт опублікував український шеф-кухар, керуючий та співвласник ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також суддя проэкту Майстер Шеф Україна Володимир Ярославський.

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Вам знадобиться:

300 г зелень петрушки (або шапинат);

170 г смачна олія;

2 шт одноразового медичного берету (або спеціальні фільтри).

Спосіб приготування

Петрушку очистити від стебел, залишивши тільки листочки. Підготувати киплячу воду та миску з льодом. Швидко бланшувати зелень в окропі та одразу охолодити в льодяній воді. Відтиснути зайву вологу.

Зелень та олія. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

У барному блендері змішати олію та відтиснуту зелень до однорідної маси. Використовувати барний блендер, оскільки він має високу швидкість обертів і добре подрібнює зелень.

Перемелена зелень. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Викласти суміш з олії та зелені на сито, одягнувши на нього два шари марлі або тканини. Підвісити або залишити на кілька годин, щоб смарагдова олія відокремилась природним шляхом. Зберігати олію в холодильнику до двох тижнів. Для тривалого зберігання можна використовувати вакуумний пакет.

Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Можна експериментувати з іншою зеленню, наприклад, кропом або м'ятою, але їхній колір швидко зникає через кілька днів. Також можна додати зелень цибулі або пряні трави, такі як шавлія чи чебрець, для більш насиченого аромату.

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