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Сумская поделилась секретами приготовления пышного и праздничного кулича без дрожжей

27 апреля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кулич к Пасхе от Ольги Сумской без дрожжей — пошаговый рецепт
Ольга Сумская. Фото: facebook.com/osumska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская рассказала о рецепте кулича к Пасхе. Он готовится без добавления дрожжей очень быстро и вкусно.

Рецепт сообщила Ольга Сумская на своей странице в Facebook.

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Вам понадобится:

  • 5 яиц;
  • сахар 200 г;
  • молоко 180 г;
  • мягкое сливочное масло 230 г;
  • мука 440 г;
  • разрыхлитель 1 г;
  • цедра одного лимона;
  • цукаты.
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Ольга Сумская. Фото: facebook.com/osumska

Способ приготовления

Взбиваем 5 яиц с сахаром в пену. Это нужно делать в течение 3-4 минут миксером.

Добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло, продолжаем взбивать на низких оборотах. Далее добавить муку, смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя и добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером.

Далее к тесту добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем. Перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины, и выпекаем 40-45 минут при 180 ºС.

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Еще вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.

Также мы рассказывали о рецепте идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Ольга Сумская
рецепты
лайфхаки
Пасха
кулич
выпечка

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