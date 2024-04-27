Кулич к Пасхе от Ольги Сумской без дрожжей — пошаговый рецепт

Ольга Сумская. Фото: facebook.com/osumska

Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская рассказала о рецепте кулича к Пасхе. Он готовится без добавления дрожжей очень быстро и вкусно.

Рецепт сообщила Ольга Сумская на своей странице в Facebook.

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Вам понадобится:

5 яиц;

сахар 200 г;

молоко 180 г;

мягкое сливочное масло 230 г;

мука 440 г;

разрыхлитель 1 г;

цедра одного лимона;

цукаты.

Ольга Сумская. Фото: facebook.com/osumska

Способ приготовления

Взбиваем 5 яиц с сахаром в пену. Это нужно делать в течение 3-4 минут миксером.

Добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло, продолжаем взбивать на низких оборотах. Далее добавить муку, смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя и добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером.

Далее к тесту добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем. Перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины, и выпекаем 40-45 минут при 180 ºС.

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