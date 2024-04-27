Кулич к Пасхе от Ольги Сумской без дрожжей — пошаговый рецепт

Сумская поделилась секретами приготовления пышного и праздничного кулича без дрожжей
Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская рассказала о рецепте кулича к Пасхе. Он готовится без добавления дрожжей очень быстро и вкусно.
Рецепт сообщила Ольга Сумская на своей странице в Facebook.
Вам понадобится:
- 5 яиц;
- сахар 200 г;
- молоко 180 г;
- мягкое сливочное масло 230 г;
- мука 440 г;
- разрыхлитель 1 г;
- цедра одного лимона;
- цукаты.
Способ приготовления
Взбиваем 5 яиц с сахаром в пену. Это нужно делать в течение 3-4 минут миксером.
Добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло, продолжаем взбивать на низких оборотах. Далее добавить муку, смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя и добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером.
Далее к тесту добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем. Перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины, и выпекаем 40-45 минут при 180 ºС.
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