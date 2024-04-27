Паска до Великодня від Ольги Сумської без дріжджів — покроковий рецепт

Сумська поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів
Відома телеведуча та акторка Ольга Сумська розповіла про рецепт паски до Великодня. Вона готується без додаванні дріжджів, дуже швидко та смачно.
Рецепт повідомила Ольга Сумська на своїй сторінці у Facebook.
Вам знадобиться:
- 5 яєць;
- цукор 200 г;
- молоко 180 г;
- м’яке вершкове масло 230 г;
- борошно 440 г;
- розпушувач 1 г;
- цедра одного лимона;
- цукати.
Спосіб приготування
Збиваємо 5 яєць із цукром до піни. Це потрібно робити протягом 3-4 хвилин міксером.
Додати тепле молоко та м’яке вершкове масло, продовжуємо збивати на низьких обертах. Далі додати борошно, змішуємо з маленькою пачкою розпушувача і додаємо до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером.
Далі до тіста додаємо потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішуємо. Перекладаємо тісто у паперові або звичайні форми трохи більше, ніж до половини, і випікаємо 40-45 хвилин при 180ºС .
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