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Сумська поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів

27 квітня 2024 08:30
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Паска до Великодня від Ольги Сумської без дріжджів — покроковий рецепт
Ольга Сумська. Фото: facebook.com/osumska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Відома телеведуча та акторка Ольга Сумська розповіла про рецепт паски до Великодня. Вона готується без додаванні дріжджів, дуже швидко та смачно. 

Рецепт повідомила Ольга Сумська на своїй сторінці у Facebook.

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Вам знадобиться: 

  • 5 яєць;
  • цукор 200 г;
  • молоко 180 г;
  • м’яке вершкове масло 230 г; 
  • борошно 440 г; 
  • розпушувач 1 г;
  • цедра одного лимона; 
  • цукати. 
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Ольга Сумська. Фото: facebook.com/osumska

Спосіб приготування 

Збиваємо 5 яєць із цукром до піни. Це потрібно робити протягом 3-4 хвилин міксером. 

Додати тепле молоко та м’яке вершкове масло, продовжуємо збивати на низьких обертах. Далі додати борошно, змішуємо з маленькою пачкою розпушувача і додаємо до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером. 

Далі до тіста додаємо потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішуємо. Перекладаємо тісто у паперові або звичайні форми трохи більше, ніж до половини, і випікаємо 40-45 хвилин при 180ºС . 

Раніше ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень. 

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Ольга Сумська
рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
випічка

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