Паска до Великодня від Ольги Сумської без дріжджів — покроковий рецепт

Ольга Сумська. Фото: facebook.com/osumska

Відома телеведуча та акторка Ольга Сумська розповіла про рецепт паски до Великодня. Вона готується без додаванні дріжджів, дуже швидко та смачно.

Рецепт повідомила Ольга Сумська на своїй сторінці у Facebook.

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Вам знадобиться:

5 яєць;

цукор 200 г;

молоко 180 г;

м’яке вершкове масло 230 г;

борошно 440 г;

розпушувач 1 г;

цедра одного лимона;

цукати.

Ольга Сумська. Фото: facebook.com/osumska

Спосіб приготування

Збиваємо 5 яєць із цукром до піни. Це потрібно робити протягом 3-4 хвилин міксером.

Додати тепле молоко та м’яке вершкове масло, продовжуємо збивати на низьких обертах. Далі додати борошно, змішуємо з маленькою пачкою розпушувача і додаємо до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером.

Далі до тіста додаємо потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішуємо. Перекладаємо тісто у паперові або звичайні форми трохи більше, ніж до половини, і випікаємо 40-45 хвилин при 180ºС .

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