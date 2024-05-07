Идея вкусного завтрака от Сумской

Ольга Сумская. Фото: instagram olgasumska

Ольга Сумская поделилась рецептом идеального завтрака, который по ее мнению можно назвать настоящим шедевром. Он состоит из трех очень простых ингредиентов.

Об этом сообщила Ольга Сумская в своем Instagram.

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Сало и горчица. Фото: instagram olgasumska

Вместо изысканных блюд на столе присутствовали всего лишь три компонента — хлеб, сало и горчица.

Хлеб и сало. Фото: instagram olgasumska

"Простой кусочек сала. Это настоящая классика!" — подчеркнула Ольга Сумская.

Актриса отметила, что от хлеба она отказалась, предпочтя лишь немного горчицы, которую нанесла прямо на сало.

Ольга Сумская. Фото: instagram olgasumska

"Просто невероятно! Тает прямо во рту. Вкус настоящего детства!" — поделилась восторгом Ольга Сумская, отметив, что сало, которым они наслаждались, было из Миргорода.

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