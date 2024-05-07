Идея вкусного завтрака от Сумской

Сумская удивила лучшим завтраком всего из трех ингредиентов — вкус детства
Ольга Сумская поделилась рецептом идеального завтрака, который по ее мнению можно назвать настоящим шедевром. Он состоит из трех очень простых ингредиентов.
Об этом сообщила Ольга Сумская в своем Instagram.
Актриса выразила уверенность в том, что лучший завтрак — это тот, который подается в компании коллег. Она продемонстрировала, что именно оказалось на столе в этот момент.
Вместо изысканных блюд на столе присутствовали всего лишь три компонента — хлеб, сало и горчица.
"Простой кусочек сала. Это настоящая классика!" — подчеркнула Ольга Сумская.
Актриса отметила, что от хлеба она отказалась, предпочтя лишь немного горчицы, которую нанесла прямо на сало.
"Просто невероятно! Тает прямо во рту. Вкус настоящего детства!" — поделилась восторгом Ольга Сумская, отметив, что сало, которым они наслаждались, было из Миргорода.
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