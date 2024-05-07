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Сумская удивила лучшим завтраком всего из трех ингредиентов — вкус детства

7 мая 2024 05:47
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Янина Томенко
Редактор
Идея вкусного завтрака от Сумской
Ольга Сумская. Фото: instagram olgasumska
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Ольга Сумская поделилась рецептом идеального завтрака, который по ее мнению можно назвать настоящим шедевром. Он состоит из трех очень простых ингредиентов. 

Об этом сообщила Ольга Сумская в своем Instagram.

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Актриса выразила уверенность в том, что лучший завтрак — это тот, который подается в компании коллег. Она продемонстрировала, что именно оказалось на столе в этот момент.

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Сало и горчица. Фото: instagram olgasumska

Вместо изысканных блюд на столе присутствовали всего лишь три компонента — хлеб, сало и горчица.

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Хлеб и сало. Фото: instagram olgasumska

"Простой кусочек сала. Это настоящая классика!" — подчеркнула Ольга Сумская.

Актриса отметила, что от хлеба она отказалась, предпочтя лишь немного горчицы, которую нанесла прямо на сало.

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Ольга Сумская. Фото: instagram olgasumska

"Просто невероятно! Тает прямо во рту. Вкус настоящего детства!" — поделилась восторгом Ольга Сумская, отметив, что сало, которым они наслаждались, было из Миргорода.

Ранее мы писали про вкусный летний суп с цветной капустой — рецепт от Ольги Сумской

Еще мы рассказывали, что Сумская поделилась секретами приготовления пышного и праздничного кулича без дрожжей.

Ольга Сумская
лайфхаки
сало
хлеб
идея для завтрака

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