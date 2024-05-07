Ідея смачного сніданку від Сумської

Ольга Сумська. Фото: instagram olgasumska

Ольга Сумська поділилася рецептом ідеального сніданку, який, на її думку, можна назвати справжнім шедевром. Він складається із трьох дуже простих інгредієнтів.

Про це повідомила Ольга Сумська у своєму Instagram.

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Сало та гірчиця. Фото: instagram olgasumska

Замість вишуканих страв на столі були лише три компоненти — хліб, сало і гірчиця.

Хліб та сало. Фото: instagram olgasumska

"Простий шматочок сала. Це справжня класика!" — наголосила Ольга Сумська.

Актриса зазначила, що від хліба вона відмовилася, віддавши перевагу лише трохи гірчиці, яку нанесла прямо на сало.

Ольга Сумська. Фото: instagram olgasumska

"Просто неймовірно! Тане прямо в роті. Смак справжнього дитинства!" — поділилася захопленням Ольга Сумська, наголосивши, що сало, яким вони насолоджувалися, було з Миргорода.

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