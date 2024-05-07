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Сумська здивувала найкращим сніданком всього із трьох інгредієнтів — смак дитинства

7 травня 2024 05:47
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Яніна Томенко
Редактор
Ідея смачного сніданку від Сумської
Ольга Сумська. Фото: instagram olgasumska
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Ольга Сумська поділилася рецептом ідеального сніданку, який, на її думку, можна назвати справжнім шедевром. Він складається із трьох дуже простих інгредієнтів.

Про це повідомила Ольга Сумська у своєму Instagram.

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Актриса висловила впевненість у тому, що найкращий сніданок — це той, який подається до компанії колег. Вона продемонструвала, що саме опинилося на столі у цей момент.

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Сало та гірчиця. Фото: instagram olgasumska

Замість вишуканих страв на столі були лише три компоненти — хліб, сало і гірчиця.

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Хліб та сало. Фото: instagram olgasumska

"Простий шматочок сала. Це справжня класика!" — наголосила Ольга Сумська.

Актриса зазначила, що від хліба вона відмовилася, віддавши перевагу лише трохи гірчиці, яку нанесла прямо на сало.

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Ольга Сумська. Фото: instagram olgasumska

"Просто неймовірно! Тане прямо в роті. Смак справжнього дитинства!" — поділилася захопленням Ольга Сумська, наголосивши, що сало, яким вони насолоджувалися, було з Миргорода.

Раніше ми писали про смачний літній суп із цвітною капустою — рецепт від Ольги Сумської

Ще ми розповідали, що Сумська поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів.

Ольга Сумська
лайфхаки
сало
хліб
ідея для сніданку

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