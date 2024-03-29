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Суп, который съедают за раз и просят добавки — идеальный рецепт

29 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить очень вкусный суп — видео рецепт
Суп с яйцами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Автор рецепта этого супа уверяет, что он станет вашим любимым первым блюдом. Идеальное сочетание ингредиентов и простое приготовление делают его неповторимым. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • оливковое масло 2 ст.;
  • сливочное масло 1 ст. л.;
  • 1 лук;
  • куриные бедра 300 г;
  • соль 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный 1 ч. л.;
  • куркума 1/3 ч. л.;
  • корень пастернака;
  • морковь 1 шт.;
  • перец 1 шт.;
  • сельдерей;
  • 2 картофеля;
  • вода 1,5 л;
  • соль 1 ч. л.;
  • черный перец 1/2 ч. л.;
  • укроп сушеный 1 ч. л.;
  • петрушка сушеная 1 ч. л.;
  • 2 яйца;
  • сливки 50 мл. 

Способ приготовления 

Для начала необходимо поджарить лук на оливковом и сливочном масле. 

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Лук и масло. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нарезаем мясо куриных бедер и добавляем к луку. Добавляем соль, сушеный чеснок и куркуму. 

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Добавление мяса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее необходимо добавить натертую морковь и корень пастернака. 

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Добавление сельдерея. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нарезаем кубиками сладкий перец и добавляем в кастрюлю. Также необходимо добавить немного салатного сельдерея. 

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Добавление сладкого перца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем два средних картофеля, все перемешиваем и заливаем водой. Варим 15 минут. 

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Приготовление супа. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В самом конце необходимо смешать куриные яйца и сливки. 

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Яйца и сливки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемешать и вылить в кастрюлю с супом. Варим 2 минуты. 

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Готовый суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Наш суп готов. Он получается с невероятным ароматом. 

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Готовый суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ранее мы писали про рецепт чешского чесночного супа "чеснечка". 

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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