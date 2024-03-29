Как приготовить очень вкусный суп — видео рецепт

Суп, который съедают за раз и просят добавки — идеальный рецепт
Автор рецепта этого супа уверяет, что он станет вашим любимым первым блюдом. Идеальное сочетание ингредиентов и простое приготовление делают его неповторимым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- оливковое масло 2 ст.;
- сливочное масло 1 ст. л.;
- 1 лук;
- куриные бедра 300 г;
- соль 1 ч. л.;
- чеснок сушеный 1 ч. л.;
- куркума 1/3 ч. л.;
- корень пастернака;
- морковь 1 шт.;
- перец 1 шт.;
- сельдерей;
- 2 картофеля;
- вода 1,5 л;
- соль 1 ч. л.;
- черный перец 1/2 ч. л.;
- укроп сушеный 1 ч. л.;
- петрушка сушеная 1 ч. л.;
- 2 яйца;
- сливки 50 мл.
Способ приготовления
Для начала необходимо поджарить лук на оливковом и сливочном масле.
Далее нарезаем мясо куриных бедер и добавляем к луку. Добавляем соль, сушеный чеснок и куркуму.
Далее необходимо добавить натертую морковь и корень пастернака.
Нарезаем кубиками сладкий перец и добавляем в кастрюлю. Также необходимо добавить немного салатного сельдерея.
Добавляем два средних картофеля, все перемешиваем и заливаем водой. Варим 15 минут.
В самом конце необходимо смешать куриные яйца и сливки.
Все перемешать и вылить в кастрюлю с супом. Варим 2 минуты.
Наш суп готов. Он получается с невероятным ароматом.
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