Как приготовить очень вкусный суп — видео рецепт

Суп с яйцами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Автор рецепта этого супа уверяет, что он станет вашим любимым первым блюдом. Идеальное сочетание ингредиентов и простое приготовление делают его неповторимым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

оливковое масло 2 ст.;

сливочное масло 1 ст. л.;

1 лук;

куриные бедра 300 г;

соль 1 ч. л.;

чеснок сушеный 1 ч. л.;

куркума 1/3 ч. л.;

корень пастернака;

морковь 1 шт.;

перец 1 шт.;

сельдерей;

2 картофеля;

вода 1,5 л;

соль 1 ч. л.;

черный перец 1/2 ч. л.;

укроп сушеный 1 ч. л.;

петрушка сушеная 1 ч. л.;

2 яйца;

сливки 50 мл.

Способ приготовления

Для начала необходимо поджарить лук на оливковом и сливочном масле.

Лук и масло. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нарезаем мясо куриных бедер и добавляем к луку. Добавляем соль, сушеный чеснок и куркуму.

Добавление мяса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее необходимо добавить натертую морковь и корень пастернака.

Добавление сельдерея. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нарезаем кубиками сладкий перец и добавляем в кастрюлю. Также необходимо добавить немного салатного сельдерея.

Добавление сладкого перца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем два средних картофеля, все перемешиваем и заливаем водой. Варим 15 минут.

Приготовление супа. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В самом конце необходимо смешать куриные яйца и сливки.

Яйца и сливки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемешать и вылить в кастрюлю с супом. Варим 2 минуты.

Готовый суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Наш суп готов. Он получается с невероятным ароматом.

Готовый суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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