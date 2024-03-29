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Суп, який з'їдають одразу і просять добавки — ідеальний рецепт

29 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачний суп — відео рецепт
Суп із яйцями. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Автор рецепту цього супу запевняє, що він стане вашою улюбленою першою стравою. Ідеальне поєднання інгредієнтів та просте приготування роблять його неповторним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • оливкова олія 2 ст;
  • вершкове масло 1 ст.л;
  • 1 цибуля;
  • курячі стегна 300 г;
  • сіль 1 ч. л.;
  • часник сушений 1 ч. л.;
  • куркума 1/3 ч. л.;
  • корінь пастернаку;
  • морква 1 шт.;
  • перець 1 шт.;
  • селера;
  • 2 картоплі;
  • вода 1,5 л;
  • сіль 1 ч. л.;
  • чорний перець 1/2 ч. л.;
  • кріп сушений 1 ч. л.;
  • петрушка сушена 1 ч. л.;
  • 2 яйця;
  • вершки 50 мл.

Спосіб приготування

Для початку необхідно підсмажити цибулю на оливковій олії та вершковому маслі. 

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Цибуля та олія. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі нарізаємо м'ясо курячих стегон і додаємо до цибулі. Додаємо сіль, сушений часник та куркуму.

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Додавання м'яса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі необхідно додати натерту моркву та корінь пастернаку.

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Додавання селери. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нарізаємо солодкий перець кубиками і додаємо в каструлю. Також необхідно додати трохи салатної селери.

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Додавання солодкого перцю. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо дві середні картоплі, все перемішуємо та заливаємо водою. Варимо 15 хвилин.

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Приготування супу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В самому кінці необхідно змішати курячі яйця та вершки.

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Яйця та вершки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемішати та вилити в каструлю із супом. Варимо 2 хвилини.

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Готовий суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Наш суп готовий. Він виходить із неймовірним ароматом.

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Готовий суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

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їжа
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суп

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