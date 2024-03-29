Як приготувати смачний суп — відео рецепт

Суп, який з'їдають одразу і просять добавки — ідеальний рецепт
Автор рецепту цього супу запевняє, що він стане вашою улюбленою першою стравою. Ідеальне поєднання інгредієнтів та просте приготування роблять його неповторним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- оливкова олія 2 ст;
- вершкове масло 1 ст.л;
- 1 цибуля;
- курячі стегна 300 г;
- сіль 1 ч. л.;
- часник сушений 1 ч. л.;
- куркума 1/3 ч. л.;
- корінь пастернаку;
- морква 1 шт.;
- перець 1 шт.;
- селера;
- 2 картоплі;
- вода 1,5 л;
- сіль 1 ч. л.;
- чорний перець 1/2 ч. л.;
- кріп сушений 1 ч. л.;
- петрушка сушена 1 ч. л.;
- 2 яйця;
- вершки 50 мл.
Спосіб приготування
Для початку необхідно підсмажити цибулю на оливковій олії та вершковому маслі.
Далі нарізаємо м'ясо курячих стегон і додаємо до цибулі. Додаємо сіль, сушений часник та куркуму.
Далі необхідно додати натерту моркву та корінь пастернаку.
Нарізаємо солодкий перець кубиками і додаємо в каструлю. Також необхідно додати трохи салатної селери.
Додаємо дві середні картоплі, все перемішуємо та заливаємо водою. Варимо 15 хвилин.
В самому кінці необхідно змішати курячі яйця та вершки.
Все перемішати та вилити в каструлю із супом. Варимо 2 хвилини.
Наш суп готовий. Він виходить із неймовірним ароматом.
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