Як приготувати смачний суп — відео рецепт

Суп із яйцями. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Автор рецепту цього супу запевняє, що він стане вашою улюбленою першою стравою. Ідеальне поєднання інгредієнтів та просте приготування роблять його неповторним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

оливкова олія 2 ст;

вершкове масло 1 ст.л;

1 цибуля;

курячі стегна 300 г;

сіль 1 ч. л.;

часник сушений 1 ч. л.;

куркума 1/3 ч. л.;

корінь пастернаку;

морква 1 шт.;

перець 1 шт.;

селера;

2 картоплі;

вода 1,5 л;

сіль 1 ч. л.;

чорний перець 1/2 ч. л.;

кріп сушений 1 ч. л.;

петрушка сушена 1 ч. л.;

2 яйця;

вершки 50 мл.

Спосіб приготування

Для початку необхідно підсмажити цибулю на оливковій олії та вершковому маслі.

Цибуля та олія. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі нарізаємо м'ясо курячих стегон і додаємо до цибулі. Додаємо сіль, сушений часник та куркуму.

Додавання м'яса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі необхідно додати натерту моркву та корінь пастернаку.

Додавання селери. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нарізаємо солодкий перець кубиками і додаємо в каструлю. Також необхідно додати трохи салатної селери.

Додавання солодкого перцю. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо дві середні картоплі, все перемішуємо та заливаємо водою. Варимо 15 хвилин.

Приготування супу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В самому кінці необхідно змішати курячі яйця та вершки.

Яйця та вершки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемішати та вилити в каструлю із супом. Варимо 2 хвилини.

Готовий суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Наш суп готовий. Він виходить із неймовірним ароматом.

Готовий суп. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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