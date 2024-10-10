Суп харчо — пошаговый рецепт грузинского блюда

Суп харчо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Суп харчо — это идеальное сытное блюдо для прохладных дней. Этот грузинский рецепт с богатым ароматом специй и нежным мясом подарит тепло и вкусное наслаждение в каждой ложке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина — 600 г;

вода — 2 л;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

хмели-сунели — 1 ч.л.;

томаты в собственном соку — 400 г или 2 ст.л. томатной пасты;

картофель — 1 шт.;

рис — 80-120 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль, черный перец;

кинза.

Способ приготовления

Говядину нарезать крупными кусками и положить в кастрюлю. Залить 2 литрами воды и довести до кипения. Снять пену и варить на медленном огне около 1-1,5 часов, пока мясо не станет мягким.

Приготовление бульона. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пока варится бульон, нарезать лук и морковь кубиками. Картофель очистить и нарезать небольшими кубиками. Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс. На сковороде разогреть немного масла и обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и готовить еще несколько минут до мягкости овощей.

Приготовление зажарки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Влить томаты в собственном соку или добавить томатную пасту в сковороду с овощами. Готовить на среднем огне 5 минут, чтобы смесь стала ароматной. Добавить обжаренные овощи с томатами в кастрюлю с бульоном. Добавить нарезанный картофель и промытый рис. Варить на среднем огне 15 минут, пока картофель и рис не станут мягкими.

Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить хмели-сунели, чеснок, соль и черный перец по вкусу. Варить еще 5 минут. Финальные штрихи: нарезать кинзу и добавить ее в суп. Снять кастрюлю с огня и дать супу настояться под крышкой 5-10 минут.

Готовый суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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