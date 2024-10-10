Суп харчо — пошаговый рецепт грузинского блюда

Суп харчо — рецепт сытного грузинского блюда для прохладных дней
Суп харчо — это идеальное сытное блюдо для прохладных дней. Этот грузинский рецепт с богатым ароматом специй и нежным мясом подарит тепло и вкусное наслаждение в каждой ложке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- говядина — 600 г;
- вода — 2 л;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- хмели-сунели — 1 ч.л.;
- томаты в собственном соку — 400 г или 2 ст.л. томатной пасты;
- картофель — 1 шт.;
- рис — 80-120 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, черный перец;
- кинза.
Способ приготовления
Говядину нарезать крупными кусками и положить в кастрюлю. Залить 2 литрами воды и довести до кипения. Снять пену и варить на медленном огне около 1-1,5 часов, пока мясо не станет мягким.
Пока варится бульон, нарезать лук и морковь кубиками. Картофель очистить и нарезать небольшими кубиками. Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс. На сковороде разогреть немного масла и обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и готовить еще несколько минут до мягкости овощей.
Влить томаты в собственном соку или добавить томатную пасту в сковороду с овощами. Готовить на среднем огне 5 минут, чтобы смесь стала ароматной. Добавить обжаренные овощи с томатами в кастрюлю с бульоном. Добавить нарезанный картофель и промытый рис. Варить на среднем огне 15 минут, пока картофель и рис не станут мягкими.
Добавить хмели-сунели, чеснок, соль и черный перец по вкусу. Варить еще 5 минут. Финальные штрихи: нарезать кинзу и добавить ее в суп. Снять кастрюлю с огня и дать супу настояться под крышкой 5-10 минут.
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