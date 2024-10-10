Суп харчо – покроковий рецепт грузинської страви

Суп харчо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Суп харчо — це ідеальна ситна страва для прохолодних днів. Цей грузинський рецепт із багатим ароматом спецій та ніжним м'ясом подарує тепло та смачну насолоду в кожній ложці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яловичина — 600 г;

вода — 2 л;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

хмелі-сунелі — 1 ч.л.;

томати у власному соку — 400 г або 2 ст. томатної пасти;

картопля — 1 шт.;

рис — 80-120 г;

часник — 3 зубчики;

сіль, чорний перець;

кінза.

Спосіб приготування

Яловичину нарізати великими шматками і покласти в каструлю. Залити 2 літрами води та довести до кипіння. Зняти піну і варити на повільному вогні близько 1-1,5 години, поки м'ясо не стане м'яким.

Приготування бульйону. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поки вариться бульйон, нарізати цибулю та моркву кубиками. Картоплю очистити та нарізати невеликими кубиками. Часник дрібно нарубати чи пропустити через прес. На сковороді розігріти трохи олії та обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву та готувати ще кілька хвилин до м'якості овочів.

Приготування засмаження. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Влити помідори у власному соку або додати томатну пасту в сковороду з овочами. Готувати на середньому вогні 5 хвилин, щоб суміш стала ароматною. Додати обсмажені овочі з помідорами в каструлю з бульйоном. Додати нарізану картоплю та промитий рис. Варити на середньому вогні 15 хвилин, поки картопля і рис не стануть м'якими.

Приготування супу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати хмелі-сунелі, часник, сіль та чорний перець на смак. Варити ще 5 хв. Фінальні штрихи: Нарізати кінзу і додати в суп. Зняти каструлю з вогню та дати супу настоятися під кришкою 5-10 хвилин.

Готовий суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт чанахи з квасолею просто — смачний і наваристий, без горщиків і духовки.

Ще ми розповідали про заготівлю на зиму, яка має бути в кожному будинку — ідеальна закуска з тонкого сала за копійки.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом ідеальної закуски маринованого сала в банку "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному будинку.