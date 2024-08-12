Супер идея для быстрого завтрака, блинчики с твердым сыром – пошаговый рецепт.

Блинчики с твердым сыром. Фото: YouTube @panfartuh

Блинчики с твердым сыром — это суперидея для быстрого и вкусного завтрака. Простой в приготовлении рецепт позволяет насладиться нежными блинчиками с расплавленным сыром внутри всего за несколько минут. Попытайтесь приготовить этот замечательный вариант завтрака, который понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца —3 шт.;

молоко — 250 мл;

мука — 150-200 г;

разрыхлитель — ½ ч.л.;

зеленый лук;

помидор — 1 шт.;

сыр — 70 г;

соль.

Способ приготовления

Взбиваем яйца и молоко. Не забудьте подсолить. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто, чтобы было без комков.

Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарезаем зеленый лук и помидор на мелкий кубик. Перемешиваем вместе с тестом.

Добавление зелени. Фото: YouTube @panfartuh

На сковородку немного растительного масла и жарим блины. Когда перевернули, по одной стороне выкладываем твердый сыр.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @panfartuh

Когда блинчик будет готов, закрываем сыр другой половиной и можно забирать.

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