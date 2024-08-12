Супер идея для быстрого завтрака, блинчики с твердым сыром – пошаговый рецепт.

Супер идея для быстрого завтрака — блинчики с твердым сыром
Блинчики с твердым сыром — это суперидея для быстрого и вкусного завтрака. Простой в приготовлении рецепт позволяет насладиться нежными блинчиками с расплавленным сыром внутри всего за несколько минут. Попытайтесь приготовить этот замечательный вариант завтрака, который понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца —3 шт.;
- молоко — 250 мл;
- мука — 150-200 г;
- разрыхлитель — ½ ч.л.;
- зеленый лук;
- помидор — 1 шт.;
- сыр — 70 г;
- соль.
Способ приготовления
Взбиваем яйца и молоко. Не забудьте подсолить. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто, чтобы было без комков.
Нарезаем зеленый лук и помидор на мелкий кубик. Перемешиваем вместе с тестом.
На сковородку немного растительного масла и жарим блины. Когда перевернули, по одной стороне выкладываем твердый сыр.
Когда блинчик будет готов, закрываем сыр другой половиной и можно забирать.
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