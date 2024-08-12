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Супер ідея для швидкого сніданку — налисники з твердим сиром

12 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Супер ідея для швидкого сніданку, налисники з твердим сиром — покроковий рецепт.
Налисники з твердим сиром. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Налисники з твердим сиром — це супер ідея для швидкого та смачного сніданку. Простий у приготуванні рецепт дозволяє насолодитися ніжними налисниками з розплавленим сиром всередині всього за кілька хвилин. Спробуйте цей чудовий варіант сніданку, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • яйця 3 шт;
  • молоко 250 мл;
  • борошно 150-200 г;
  • розпушувач ½ ч.л;
  • зелена цибуля;
  • помідор 1 шт; 
  • твердий сир 70 г;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Збиваємо яйця і молоко. Не забудьте підсолити. Додаємо борошно і розпушувач. Замішуємо тісто, щоб було без грудок.

рецепт налисників
Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарізаємо зеленої цибулі і помідор на дрібний кубик. Перемішуємо разом з тістом.

рецепт налисників на сніданок
Додавання зелені. Фото: YouTube @panfartuh

На сковорідку трохи олії  і смажимо млинці.  Коли перевернули, по одній стороні викладаємо твердий сир. 

млинці на сніданок
Приготування млинців. Фото: YouTube @panfartuh

Коли млинець буде готовий, закриваємо сир іншою половиною і можна забирати.

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