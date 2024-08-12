Супер ідея для швидкого сніданку, налисники з твердим сиром — покроковий рецепт.

Налисники з твердим сиром. Фото: YouTube @panfartuh

Налисники з твердим сиром — це супер ідея для швидкого та смачного сніданку. Простий у приготуванні рецепт дозволяє насолодитися ніжними налисниками з розплавленим сиром всередині всього за кілька хвилин. Спробуйте цей чудовий варіант сніданку, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт;

молоко 250 мл;

борошно 150-200 г;

розпушувач ½ ч.л;

зелена цибуля;

помідор 1 шт;

твердий сир 70 г;

сіль.

Спосіб приготування

Збиваємо яйця і молоко. Не забудьте підсолити. Додаємо борошно і розпушувач. Замішуємо тісто, щоб було без грудок.

Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарізаємо зеленої цибулі і помідор на дрібний кубик. Перемішуємо разом з тістом.

Додавання зелені. Фото: YouTube @panfartuh

На сковорідку трохи олії і смажимо млинці. Коли перевернули, по одній стороні викладаємо твердий сир.

Приготування млинців. Фото: YouTube @panfartuh

Коли млинець буде готовий, закриваємо сир іншою половиною і можна забирати.

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