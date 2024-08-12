Супер ідея для швидкого сніданку, налисники з твердим сиром — покроковий рецепт.

Супер ідея для швидкого сніданку — налисники з твердим сиром
Налисники з твердим сиром — це супер ідея для швидкого та смачного сніданку. Простий у приготуванні рецепт дозволяє насолодитися ніжними налисниками з розплавленим сиром всередині всього за кілька хвилин. Спробуйте цей чудовий варіант сніданку, який сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт;
- молоко 250 мл;
- борошно 150-200 г;
- розпушувач ½ ч.л;
- зелена цибуля;
- помідор 1 шт;
- твердий сир 70 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Збиваємо яйця і молоко. Не забудьте підсолити. Додаємо борошно і розпушувач. Замішуємо тісто, щоб було без грудок.
Нарізаємо зеленої цибулі і помідор на дрібний кубик. Перемішуємо разом з тістом.
На сковорідку трохи олії і смажимо млинці. Коли перевернули, по одній стороні викладаємо твердий сир.
Коли млинець буде готовий, закриваємо сир іншою половиною і можна забирати.
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