Супер полезные конфеты из 2 ингредиентов — без сахара, без выпечки и лишних калорий

Суперполезные конфеты из двух ингредиентов без сахара
Вместо магазинных сладостей, которые скрывают в себе множество сахара и добавок, попробуйте приготовить полезные домашние конфеты из натуральных ингредиентов. Всего два продукта — и у вас получится вкусный, энергетический и питательный десерт без единого грамма сахара.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- финики — 350 г;
- орехи обжаренные — 120 г;
- кунжут, семена мака или чиа — 1 ст. л.
Способ приготовления
Финики очистить от косточек и выложить в блендер. Добавить обжаренные орехи и взбить до однородной массы. Если масса получается слишком сухой, можно добавить несколько капель воды или замочить финики перед измельчением.
Из полученной массы сформировать небольшие шарики. Обвалять их в кунжуте, маковых семенах или семенах чиа для дополнительного вкуса и текстуры.
Готовые конфеты выложить на тарелку и отправить в холодильник на 30-40 минут для стабилизации.
Вкусные и полезные конфеты без сахара готовы! Они станут отличной альтернативой магазинным сладостям и порадуют своим натуральным вкусом.
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