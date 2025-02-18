Супер полезные конфеты из 2 ингредиентов — без сахара, без выпечки и лишних калорий

Полезные конфеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вместо магазинных сладостей, которые скрывают в себе множество сахара и добавок, попробуйте приготовить полезные домашние конфеты из натуральных ингредиентов. Всего два продукта — и у вас получится вкусный, энергетический и питательный десерт без единого грамма сахара.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

финики — 350 г;

орехи обжаренные — 120 г;

кунжут, семена мака или чиа — 1 ст. л.

Способ приготовления

Финики очистить от косточек и выложить в блендер. Добавить обжаренные орехи и взбить до однородной массы. Если масса получается слишком сухой, можно добавить несколько капель воды или замочить финики перед измельчением.

Финики без косточки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Из полученной массы сформировать небольшие шарики. Обвалять их в кунжуте, маковых семенах или семенах чиа для дополнительного вкуса и текстуры.

Измельченные орехи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовые конфеты выложить на тарелку и отправить в холодильник на 30-40 минут для стабилизации.

Кунжут и мак. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вкусные и полезные конфеты без сахара готовы! Они станут отличной альтернативой магазинным сладостям и порадуют своим натуральным вкусом.

Готовые конфеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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