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Суперкорисні цукерки з двох інгредієнтів без цукру

18 лютого 2025 04:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Супер корисні цукерки з 2 інгредієнтів — без цукру, без випічки та зайвих калорій
Корисні цукерки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Замість магазинних солодощів, які приховують у собі безліч цукру та добавок, спробуйте приготувати корисні домашні цукерки з натуральних інгредієнтів. Всього два продукти — і у вас вийде смачний, енергетичний та поживний десерт без жодного грама цукру. 

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фініки — 350 г;
  • горіхи обсмажені — 120 г;
  • кунжут, насіння маку або чіа — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Фініки очистити від кісточок та викласти в блендер. Додати обсмажені горіхи та збити до однорідної маси. Якщо маса виходить занадто сухою, можна додати кілька крапель води або замочити фініки перед подрібненням.

рецепт корисних цукрок з фініками
Фіники без кісточки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

З отриманої маси сформувати невеликі кульки. Обваляти їх у кунжуті, маковому насінні або насінні чіа для додаткового смаку та текстури.

простий рецепт корисних цукерок
Подрібнені горіхи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готові цукерки викласти на тарілку та відправити в холодильник на 30-40 хвилин для стабілізації.

рецепт корисних цукерок без цукру
Кунжут та мак. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смачні та корисні цукерки без цукру готові! Вони стануть чудовою альтернативою магазинним солодощам та потішать своїм натуральним смаком.

рецепт корисних цукрок з горіхами
Готові цукерки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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