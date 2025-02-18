Супер корисні цукерки з 2 інгредієнтів — без цукру, без випічки та зайвих калорій

Корисні цукерки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Замість магазинних солодощів, які приховують у собі безліч цукру та добавок, спробуйте приготувати корисні домашні цукерки з натуральних інгредієнтів. Всього два продукти — і у вас вийде смачний, енергетичний та поживний десерт без жодного грама цукру.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

фініки — 350 г;

горіхи обсмажені — 120 г;

кунжут, насіння маку або чіа — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Фініки очистити від кісточок та викласти в блендер. Додати обсмажені горіхи та збити до однорідної маси. Якщо маса виходить занадто сухою, можна додати кілька крапель води або замочити фініки перед подрібненням.

Фіники без кісточки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

З отриманої маси сформувати невеликі кульки. Обваляти їх у кунжуті, маковому насінні або насінні чіа для додаткового смаку та текстури.

Подрібнені горіхи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готові цукерки викласти на тарілку та відправити в холодильник на 30-40 хвилин для стабілізації.

Кунжут та мак. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смачні та корисні цукерки без цукру готові! Вони стануть чудовою альтернативою магазинним солодощам та потішать своїм натуральним смаком.

Готові цукерки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за "Тирамісу" та смачніший за "Медовик".

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випічки.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хвилин — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випікання та без тіста.