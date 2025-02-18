Супер корисні цукерки з 2 інгредієнтів — без цукру, без випічки та зайвих калорій

Суперкорисні цукерки з двох інгредієнтів без цукру
Замість магазинних солодощів, які приховують у собі безліч цукру та добавок, спробуйте приготувати корисні домашні цукерки з натуральних інгредієнтів. Всього два продукти — і у вас вийде смачний, енергетичний та поживний десерт без жодного грама цукру.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фініки — 350 г;
- горіхи обсмажені — 120 г;
- кунжут, насіння маку або чіа — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Фініки очистити від кісточок та викласти в блендер. Додати обсмажені горіхи та збити до однорідної маси. Якщо маса виходить занадто сухою, можна додати кілька крапель води або замочити фініки перед подрібненням.
З отриманої маси сформувати невеликі кульки. Обваляти їх у кунжуті, маковому насінні або насінні чіа для додаткового смаку та текстури.
Готові цукерки викласти на тарілку та відправити в холодильник на 30-40 хвилин для стабілізації.
Смачні та корисні цукерки без цукру готові! Вони стануть чудовою альтернативою магазинним солодощам та потішать своїм натуральним смаком.
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