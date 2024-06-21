Завтрак из картофеля и яйца за 10 минут – пошаговый рецепт.

Завтрак с картофелем. Фото: YouTube @twinskitchen76

Очень нежный торт к вашему столу. Готовится быстро и все ингредиенты есть у вас дома. Идеальный и простой завтрак за 10 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

картофель 1 кг;

зеленый лук 2 шт;

соль 1 ч.л;

укроп;

яйца 4 шт;

черный перец 0,5 ч.л;

сухой чеснок 1 ч.л;

смесь сладких перцев 1 ч.л;

паприка 1 ч.л;

сахар 1 ч.л;

мука 3-4 ст.л;

растительное масло.

Для соуса:

домашний майонез 200 мл;

зеленый лук 1 шт;

укроп пучок.

Способ приготовления

Картофель натираем на среднюю терку. Добавляем соль. Соль нужна для того, чтобы картофель пустил сок. Перемешиваем картофельную массу и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок.

Тертый картофель. Фото: YouTube @twinskitchen76

Измельчаем лук. Мелко нарезаем укроп. Руками отжимаем картофельный сок. Добавляем нарезанную зелень. Разбиваем яйца в картофельную массу. Добавляем специи. Все тщательно перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.

Картошка и яйцо. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковороду смазать подсолнечным маслом. На сковородку кладем ложкой картофельное тесто и делаем форму по всей сковороде. Жарить на маленьком огне с двух сторон.

Приготовление завтрака. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сверху блины смазываем соусом. Соус готовила из домашнего майонеза, зеленого лука и укропа. Лопаткой равномерно размещаем по всему картофельному блину. Сверху кладем еще один блин и повторяем те же действия, что и с предыдущим. И так, пока все блины не закончатся.

Приготовление завтрака. Фото: YouTube @twinskitchen76

Вместо майонеза также можно использовать сметану или греческий йогурт. Это блюдо очень быстрое, простое в приготовлении и бюджетное по ингредиентам. А также это аналог обычных классических Картофельных Дерунов, но готовятся гораздо быстрее.

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