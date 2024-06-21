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Супер простой завтрак за 10 минут — понадобится только картофель и яйцо

21 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Завтрак из картофеля и яйца за 10 минут – пошаговый рецепт.
Завтрак с картофелем. Фото: YouTube @twinskitchen76
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень нежный торт к вашему столу. Готовится быстро и все ингредиенты есть у вас дома. Идеальный и простой завтрак за 10 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • картофель 1 кг;
  • зеленый лук 2 шт;
  • соль 1 ч.л;
  • укроп;
  • яйца 4 шт;
  • черный перец 0,5 ч.л;
  • сухой чеснок 1 ч.л;
  • смесь сладких перцев 1 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • мука 3-4 ст.л;
  • растительное масло.

Для соуса:

  • домашний майонез 200 мл;
  • зеленый лук 1 шт;
  • укроп пучок.

Способ приготовления

Картофель натираем на среднюю терку. Добавляем соль. Соль нужна для того, чтобы картофель пустил сок. Перемешиваем картофельную массу и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок.

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Тертый картофель. Фото: YouTube @twinskitchen76

Измельчаем лук. Мелко нарезаем укроп. Руками отжимаем картофельный сок. Добавляем нарезанную зелень. Разбиваем яйца в картофельную массу. Добавляем специи. Все тщательно перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.

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Картошка и яйцо. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковороду смазать подсолнечным маслом. На сковородку кладем ложкой картофельное тесто и делаем форму по всей сковороде. Жарить на маленьком огне с двух сторон.

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Приготовление завтрака. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сверху блины смазываем соусом. Соус готовила из домашнего майонеза, зеленого лука и укропа. Лопаткой равномерно размещаем по всему картофельному блину. Сверху кладем еще один блин и повторяем те же действия, что и с предыдущим. И так, пока все блины не закончатся.

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Приготовление завтрака. Фото: YouTube @twinskitchen76

Вместо майонеза также можно использовать сметану или греческий йогурт. Это блюдо очень быстрое, простое в приготовлении и бюджетное по ингредиентам. А также это аналог обычных классических Картофельных Дерунов, но готовятся гораздо быстрее.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

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