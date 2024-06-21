Завтрак из картофеля и яйца за 10 минут – пошаговый рецепт.

Супер простой завтрак за 10 минут — понадобится только картофель и яйцо
Очень нежный торт к вашему столу. Готовится быстро и все ингредиенты есть у вас дома. Идеальный и простой завтрак за 10 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- картофель 1 кг;
- зеленый лук 2 шт;
- соль 1 ч.л;
- укроп;
- яйца 4 шт;
- черный перец 0,5 ч.л;
- сухой чеснок 1 ч.л;
- смесь сладких перцев 1 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- мука 3-4 ст.л;
- растительное масло.
Для соуса:
- домашний майонез 200 мл;
- зеленый лук 1 шт;
- укроп пучок.
Способ приготовления
Картофель натираем на среднюю терку. Добавляем соль. Соль нужна для того, чтобы картофель пустил сок. Перемешиваем картофельную массу и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок.
Измельчаем лук. Мелко нарезаем укроп. Руками отжимаем картофельный сок. Добавляем нарезанную зелень. Разбиваем яйца в картофельную массу. Добавляем специи. Все тщательно перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.
Сковороду смазать подсолнечным маслом. На сковородку кладем ложкой картофельное тесто и делаем форму по всей сковороде. Жарить на маленьком огне с двух сторон.
Сверху блины смазываем соусом. Соус готовила из домашнего майонеза, зеленого лука и укропа. Лопаткой равномерно размещаем по всему картофельному блину. Сверху кладем еще один блин и повторяем те же действия, что и с предыдущим. И так, пока все блины не закончатся.
Вместо майонеза также можно использовать сметану или греческий йогурт. Это блюдо очень быстрое, простое в приготовлении и бюджетное по ингредиентам. А также это аналог обычных классических Картофельных Дерунов, но готовятся гораздо быстрее.
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