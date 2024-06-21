Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Супер простий сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце arrow

Супер простий сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце

21 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сніданок з картоплі та яйця за 10 хвилин — покроковий рецепт.
Сніданок з картоплі. Фото: YouTube @twinskitchen76
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже ніжний торт до вашого столу. Готується швидко і всі інгредієнти є у вас вдома. Ідеальний та простий сніданок за 10 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • картопля 1 кг;
  • зелена цибуля 2 шт;
  • сіль 1 ч.л;
  • кріп;
  • яйця 4 шт;
  • чорний перець 0,5 ч.л;
  • сухий часник 1 ч.л;
  • суміш солодких перців 1 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • цукор 1 ч.л;
  • борошно 3-4 ст.л;
  • рослинна олія. 

Для соусу:

  • домашній майонез 200 мл;
  • зелена цибуля 1 шт;
  • кріп пучок.

Спосіб приготування 

Картоплю натираємо на середню терку. Додаємо сіль. Сіль потрібна для того, щоб картопля пустила сік. Перемішуємо картопляну масу та залишаємо на 5 хвилин, щоб видділився сік. 

null
Терта картопля. Фото: YouTube @twinskitchen76

Подрібнюємо цибулю. Дрібно нарізаємо Кріп. Руками віджимаємо картопляний сік. Додаємо нарізану зелень. Розбиваємо яйця в картопляну масу. Додаємо спеції. Все ретельно перемішуємо. Додаємо борошно та знову перемішуємо.

null
Картопля та яйце. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковорідку змастити соняшниковою олією. На сковорідку кладемо ложкою картопляне тісто і робимо форму по всій сковороді. Смажити на маленькому вогні з двох сторін. 

null
Приготування сніданку. Фото: YouTube @twinskitchen76

Зверху млинці змащуємо соусом. Соус готувала з домашнього майонезу, зеленої цибулі та кропу. Лопаткою рівномірно розміщуємо по всьому картопляному млинці. Зверху кладемо ще один млинець і повторюємо, ті самі дії, що з попереднім. І так доти, поки всі млинці не закінчаться. 

null
Приготування сніданку. Фото: YouTube @twinskitchen76

Замість майонезу, також можна використати сметану або грецький йогурт. Ця страва дуже швидка, проста в приготуванні і бюджетна по інгредієнтам. А також це аналог звичайних класичних Картопляних Дерунів, але готуються набагато швидше.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

лайфхаки
яйця
картопля
рецепти
ідея для сніданку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту