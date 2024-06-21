Сніданок з картоплі та яйця за 10 хвилин — покроковий рецепт.

Сніданок з картоплі. Фото: YouTube @twinskitchen76

Дуже ніжний торт до вашого столу. Готується швидко і всі інгредієнти є у вас вдома. Ідеальний та простий сніданок за 10 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

картопля 1 кг;

зелена цибуля 2 шт;

сіль 1 ч.л;

кріп;

яйця 4 шт;

чорний перець 0,5 ч.л;

сухий часник 1 ч.л;

суміш солодких перців 1 ч.л;

паприка 1 ч.л;

цукор 1 ч.л;

борошно 3-4 ст.л;

рослинна олія.

Для соусу:

домашній майонез 200 мл;

зелена цибуля 1 шт;

кріп пучок.

Спосіб приготування

Картоплю натираємо на середню терку. Додаємо сіль. Сіль потрібна для того, щоб картопля пустила сік. Перемішуємо картопляну масу та залишаємо на 5 хвилин, щоб видділився сік.

Терта картопля. Фото: YouTube @twinskitchen76

Подрібнюємо цибулю. Дрібно нарізаємо Кріп. Руками віджимаємо картопляний сік. Додаємо нарізану зелень. Розбиваємо яйця в картопляну масу. Додаємо спеції. Все ретельно перемішуємо. Додаємо борошно та знову перемішуємо.

Картопля та яйце. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковорідку змастити соняшниковою олією. На сковорідку кладемо ложкою картопляне тісто і робимо форму по всій сковороді. Смажити на маленькому вогні з двох сторін.

Приготування сніданку. Фото: YouTube @twinskitchen76

Зверху млинці змащуємо соусом. Соус готувала з домашнього майонезу, зеленої цибулі та кропу. Лопаткою рівномірно розміщуємо по всьому картопляному млинці. Зверху кладемо ще один млинець і повторюємо, ті самі дії, що з попереднім. І так доти, поки всі млинці не закінчаться.

Приготування сніданку. Фото: YouTube @twinskitchen76

Замість майонезу, також можна використати сметану або грецький йогурт. Ця страва дуже швидка, проста в приготуванні і бюджетна по інгредієнтам. А також це аналог звичайних класичних Картопляних Дерунів, але готуються набагато швидше.

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