Сніданок з картоплі та яйця за 10 хвилин — покроковий рецепт.

Супер простий сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце
Дуже ніжний торт до вашого столу. Готується швидко і всі інгредієнти є у вас вдома. Ідеальний та простий сніданок за 10 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- картопля 1 кг;
- зелена цибуля 2 шт;
- сіль 1 ч.л;
- кріп;
- яйця 4 шт;
- чорний перець 0,5 ч.л;
- сухий часник 1 ч.л;
- суміш солодких перців 1 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- цукор 1 ч.л;
- борошно 3-4 ст.л;
- рослинна олія.
Для соусу:
- домашній майонез 200 мл;
- зелена цибуля 1 шт;
- кріп пучок.
Спосіб приготування
Картоплю натираємо на середню терку. Додаємо сіль. Сіль потрібна для того, щоб картопля пустила сік. Перемішуємо картопляну масу та залишаємо на 5 хвилин, щоб видділився сік.
Подрібнюємо цибулю. Дрібно нарізаємо Кріп. Руками віджимаємо картопляний сік. Додаємо нарізану зелень. Розбиваємо яйця в картопляну масу. Додаємо спеції. Все ретельно перемішуємо. Додаємо борошно та знову перемішуємо.
Сковорідку змастити соняшниковою олією. На сковорідку кладемо ложкою картопляне тісто і робимо форму по всій сковороді. Смажити на маленькому вогні з двох сторін.
Зверху млинці змащуємо соусом. Соус готувала з домашнього майонезу, зеленої цибулі та кропу. Лопаткою рівномірно розміщуємо по всьому картопляному млинці. Зверху кладемо ще один млинець і повторюємо, ті самі дії, що з попереднім. І так доти, поки всі млинці не закінчаться.
Замість майонезу, також можна використати сметану або грецький йогурт. Ця страва дуже швидка, проста в приготуванні і бюджетна по інгредієнтам. А також це аналог звичайних класичних Картопляних Дерунів, але готуються набагато швидше.
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