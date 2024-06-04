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Супер быстрый бабушкин рецепт творожного печенья, которое разлетится со стола

4 июня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как быстро приготовить творожное печенье — пошаговый рецепт
Творожное печенье. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот простой рецепт позволит быстро приготовить восхитительное творожное печенье из минимального набора ингредиентов. Благодаря их удачному сочетанию печенье просто тает во рту.

Рецепт опубликовали Новини.LIVE. 

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Вам понадобится: 

  • творог 350 г;
  • мука 3 стакана;
  • яйца ½ шт;
  • масло сливочное 100 г;
  • сахар ½ стакана;
  • изюм (по желанию) 1/3 стакана.
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Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Способ приготовления 

Если у вас есть кухонный комбайн, поместите в его чашу творог, холодное масло и сахар (оставьте 1 ст. л. сахара для посыпки печенья перед выпеканием).

Если комбайна нет, натрите масло на терке, чтобы оно легче смешалось с творогом. Соедините творог, масло и сахар, затем добавьте 2-2,5 стакана муки и замесите плотное тесто.

Оставшуюся муку используйте для посыпки стола. Если хотите добавить изюм, добавьте его в готовое тесто и тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто до толщины примерно 7 мм. С помощью специальных формочек или обычного стакана вырежьте печенье.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него печенье. Большое расстояние между печеньем оставлять не нужно, так как оно не растекается при выпекании. Смажьте печенье яйцом, посыпьте оставшимся сахаром.

Поставьте противень с печеньем в заранее разогретую до 200 ºС духовку и выпекайте около 20 минут.

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Чай и печенье. Фото: Freepik

Наслаждайтесь мягким и ароматным творожным печеньем, приготовленным по этому простому рецепту. 

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

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