Как быстро приготовить творожное печенье — пошаговый рецепт

Творожное печенье. Фото: Freepik

Этот простой рецепт позволит быстро приготовить восхитительное творожное печенье из минимального набора ингредиентов. Благодаря их удачному сочетанию печенье просто тает во рту.

Рецепт опубликовали Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог 350 г;

мука 3 стакана;

яйца ½ шт;

масло сливочное 100 г;

сахар ½ стакана;

изюм (по желанию) 1/3 стакана.

Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Способ приготовления

Если у вас есть кухонный комбайн, поместите в его чашу творог, холодное масло и сахар (оставьте 1 ст. л. сахара для посыпки печенья перед выпеканием).

Если комбайна нет, натрите масло на терке, чтобы оно легче смешалось с творогом. Соедините творог, масло и сахар, затем добавьте 2-2,5 стакана муки и замесите плотное тесто.

Оставшуюся муку используйте для посыпки стола. Если хотите добавить изюм, добавьте его в готовое тесто и тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто до толщины примерно 7 мм. С помощью специальных формочек или обычного стакана вырежьте печенье.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него печенье. Большое расстояние между печеньем оставлять не нужно, так как оно не растекается при выпекании. Смажьте печенье яйцом, посыпьте оставшимся сахаром.

Поставьте противень с печеньем в заранее разогретую до 200 ºС духовку и выпекайте около 20 минут.

Чай и печенье. Фото: Freepik

Наслаждайтесь мягким и ароматным творожным печеньем, приготовленным по этому простому рецепту.

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