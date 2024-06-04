Как быстро приготовить творожное печенье — пошаговый рецепт

Супер быстрый бабушкин рецепт творожного печенья, которое разлетится со стола
Этот простой рецепт позволит быстро приготовить восхитительное творожное печенье из минимального набора ингредиентов. Благодаря их удачному сочетанию печенье просто тает во рту.
Рецепт опубликовали Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог 350 г;
- мука 3 стакана;
- яйца ½ шт;
- масло сливочное 100 г;
- сахар ½ стакана;
- изюм (по желанию) 1/3 стакана.
Способ приготовления
Если у вас есть кухонный комбайн, поместите в его чашу творог, холодное масло и сахар (оставьте 1 ст. л. сахара для посыпки печенья перед выпеканием).
Если комбайна нет, натрите масло на терке, чтобы оно легче смешалось с творогом. Соедините творог, масло и сахар, затем добавьте 2-2,5 стакана муки и замесите плотное тесто.
Оставшуюся муку используйте для посыпки стола. Если хотите добавить изюм, добавьте его в готовое тесто и тщательно перемешайте.
Раскатайте тесто до толщины примерно 7 мм. С помощью специальных формочек или обычного стакана вырежьте печенье.
Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него печенье. Большое расстояние между печеньем оставлять не нужно, так как оно не растекается при выпекании. Смажьте печенье яйцом, посыпьте оставшимся сахаром.
Поставьте противень с печеньем в заранее разогретую до 200 ºС духовку и выпекайте около 20 минут.
Наслаждайтесь мягким и ароматным творожным печеньем, приготовленным по этому простому рецепту.
Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки.
Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства.
Читайте Новини.LIVE!