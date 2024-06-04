Як швидко приготувати печиво сирне — покроковий рецепт

Супер швидкий бабусин рецепт сирного печива, яке розлетиться зі столу
Цей простий рецепт дозволить швидко приготувати чудове сирне печиво з мінімального набору інгредієнтів. Завдяки їхньому вдалому поєднанню печиво просто тане в роті.
Рецепт опублікували Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир 350 г;
- борошно 3 склянки;
- яйця ½ шт;
- олія вершкове 100 г;
- цукор ½ склянки;
- родзинки (за бажанням) 1/3 склянки.
Спосіб приготування
Якщо у вас є кухонний комбайн, помістіть у його чашу сир, холодну олію та цукор (залишіть 1 ст. л. цукру для посипання печива перед випіканням).
Якщо комбайна немає, натріть олію на тертці, щоб вона легше змішалася з сиром. З'єднайте сир, масло та цукор, потім додайте 2-2,5 склянки борошна та замісіть щільне тісто.
Борошно, що залишилося, використовуйте для посипання столу. Якщо хочете додати родзинки, додайте його в готове тісто і ретельно перемішайте.
Розкачати тісто до товщини приблизно 7 мм. За допомогою спеціальних форм або звичайної склянки виріжте печиво.
Застеліть лист пергаментним папером і викладіть на нього печиво. Велику відстань між печивом залишати не потрібно, оскільки вона не розтікається при випіканні. Змастіть печиво яйцем, посипте цукром, що залишився.
Поставте лист з печивом у заздалегідь розігріту до 200 ºС духовку і випікайте близько 20 хвилин.
Насолоджуйтесь м'яким та ароматним сирним печивом, приготованим за цим простим рецептом.
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