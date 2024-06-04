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Супер швидкий бабусин рецепт сирного печива, яке розлетиться зі столу

4 червня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як швидко приготувати печиво сирне — покроковий рецепт
Сирне печиво. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей простий рецепт дозволить швидко приготувати чудове сирне печиво з мінімального набору інгредієнтів. Завдяки їхньому вдалому поєднанню печиво просто тане в роті.

Рецепт опублікували Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сир 350 г;
  • борошно 3 склянки;
  • яйця ½ шт;
  • олія вершкове 100 г;
  • цукор ½ склянки;
  • родзинки (за бажанням) 1/3 склянки.
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Приготування випічки. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Якщо у вас є кухонний комбайн, помістіть у його чашу сир, холодну олію та цукор (залишіть 1 ст. л. цукру для посипання печива перед випіканням).

Якщо комбайна немає, натріть олію на тертці, щоб вона легше змішалася з сиром. З'єднайте сир, масло та цукор, потім додайте 2-2,5 склянки борошна та замісіть щільне тісто.

Борошно, що залишилося, використовуйте для посипання столу. Якщо хочете додати родзинки, додайте його в готове тісто і ретельно перемішайте.

Розкачати тісто до товщини приблизно 7 мм. За допомогою спеціальних форм або звичайної склянки виріжте печиво.

Застеліть лист пергаментним папером і викладіть на нього печиво. Велику відстань між печивом залишати не потрібно, оскільки вона не розтікається при випіканні. Змастіть печиво яйцем, посипте цукром, що залишився.

Поставте лист з печивом у заздалегідь розігріту до 200 ºС духовку і випікайте близько 20 хвилин.

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Чай та печиво. Фото: Freepik

Насолоджуйтесь м'яким та ароматним сирним печивом, приготованим за цим простим рецептом.

Раніше ми писали про хрумке та смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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випічка
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