Быстрый рецепт лепешек с картофельной начинкой и сыром – пошаговое описание

Коржики с картофельной начинкой. Фото: YouTube @navkus2848

Готовим быстрое, вкусное блюдо на каждый день. Эти картофельные лепешки — наслаждение для любителей картофеля. Предлагаем вам разнообразить меню картофельных блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

500 г отварного картофеля;

150 г муки (5 ст. л. с горкой);

50 г тертого творога;

1 яйцо;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) или по вкусу;

соль, перец;

масло для жарки;

мука для формовки теста.

Способ приготовления

Картошку отварить, воду слить, картошку растолочь. К толченому картофелю добавить зелень, сыр, яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Картошка и яйцо.

Фото: YouTube @navkus2848

Постепенно добавить муку. Сначала вымешиваем ложкой, а затем руками.

Картофель и мука.

Фото: YouTube @navkus2848

Тесто получается мягкое и липкое. Стол посыпать мукой, выложить тесто и поделить его на 8 частей.

Картофельное тесто.

Фото: YouTube @navkus2848

Из каждой части сформировать шарик. Шарик раскатать в круг, добавляйте муку при формовании, потому что тесто может липнуть.

Картофельные лепешки.

Фото: YouTube @navkus2848

Жарим на растительном масле на среднем огне. Перед тем, как положить на сковороду встряхивайте лишнюю муку, чтобы ничего не подгорело.

Картофельные лепешки.

Фото: YouTube @navkus2848

Можно подавать со сметаной или есть просто так.

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