Быстрый рецепт лепешек с картофельной начинкой и сыром – пошаговое описание

Супер быстрый рецепт лепешек с картофельной начинкой и сыром — вкусное блюдо на каждый день
Готовим быстрое, вкусное блюдо на каждый день. Эти картофельные лепешки — наслаждение для любителей картофеля. Предлагаем вам разнообразить меню картофельных блюд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 500 г отварного картофеля;
- 150 г муки (5 ст. л. с горкой);
- 50 г тертого творога;
- 1 яйцо;
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) или по вкусу;
- соль, перец;
- масло для жарки;
- мука для формовки теста.
Способ приготовления
Картошку отварить, воду слить, картошку растолочь. К толченому картофелю добавить зелень, сыр, яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.
Постепенно добавить муку. Сначала вымешиваем ложкой, а затем руками.
Тесто получается мягкое и липкое. Стол посыпать мукой, выложить тесто и поделить его на 8 частей.
Из каждой части сформировать шарик. Шарик раскатать в круг, добавляйте муку при формовании, потому что тесто может липнуть.
Жарим на растительном масле на среднем огне. Перед тем, как положить на сковороду встряхивайте лишнюю муку, чтобы ничего не подгорело.
Можно подавать со сметаной или есть просто так.
Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.
Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.
Читайте Новини.LIVE!