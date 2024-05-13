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Супер быстрый рецепт лепешек с картофельной начинкой и сыром — вкусное блюдо на каждый день

13 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт лепешек с картофельной начинкой и сыром – пошаговое описание
Коржики с картофельной начинкой. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Готовим быстрое, вкусное блюдо на каждый день. Эти картофельные лепешки — наслаждение для любителей картофеля. Предлагаем вам разнообразить меню картофельных блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 500 г отварного картофеля;
  • 150 г муки (5 ст. л. с горкой);
  • 50 г тертого творога;
  • 1 яйцо;
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) или по вкусу;
  • соль, перец;
  • масло для жарки;
  • мука для формовки теста.

Способ приготовления

Картошку отварить, воду слить, картошку растолочь. К толченому картофелю добавить зелень, сыр, яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.

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Картошка и яйцо.
Фото: YouTube @navkus2848

Постепенно добавить муку. Сначала вымешиваем ложкой, а затем руками.

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Картофель и мука.
Фото: YouTube @navkus2848

Тесто получается мягкое и липкое. Стол посыпать мукой, выложить тесто и поделить его на 8 частей.

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Картофельное тесто.
Фото: YouTube @navkus2848

Из каждой части сформировать шарик. Шарик раскатать в круг, добавляйте муку при формовании, потому что тесто может липнуть.

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Картофельные лепешки.
Фото: YouTube @navkus2848

Жарим на растительном масле на среднем огне. Перед тем, как положить на сковороду встряхивайте лишнюю муку, чтобы ничего не подгорело.

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Картофельные лепешки.
Фото: YouTube @navkus2848

Можно подавать со сметаной или есть просто так.

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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