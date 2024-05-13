Швидкий рецепт коржиків з картопляною начинкою та сиром — покроковий опис

Коржики з картопляною начинкою. Фото: YouTube @navkus2848

Готуємо швидку, смачну страву на кожен день. Ці картопляні коржики — насолода для любителів картоплі. Пропонуємо вам урізноманітнювати меню картопляних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

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Вам знадобиться:

500 г відвареної картоплі;

150 г борошна (5 ст. л. з гіркою);

50 г тертого сиру;

1 яйце;

зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) або за смаком;

сіль, перець;

олія для смаження;

борошно для формування тіста.

Спосіб приготування

Картоплю відварити, воду злити, картоплю потовкти. До товченої картоплі додати зелень, сир, яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

Картопля та яйце.

Фото: YouTube @navkus2848

Поступово додати борошно. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім руками.

Картопля та борошно.

Фото: YouTube @navkus2848

Тісто виходить м'яке і липке. Стіл притрусити борошном викласти тісто та поділити його на 8 частин.

Картопляне тісто.

Фото: YouTube @navkus2848

З кожної частини сформувати кульку. Кульку розкачати в коло, додавайте борошно при формуванні, бо тісто може липнути.

Картопляні коржики.

Фото: YouTube @navkus2848

Смажимо на олії на середньому вогні. Перед викладанням на пательню струшуйте зайве борошно, щоб не горіло.

Картопляні коржики.

Фото: YouTube @navkus2848

Можна подавати зі сметаною або смакувати просто так.

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