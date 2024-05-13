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Супер швидкий рецепт коржиків з картопляною начинкою та сиром — смачна страва на кожен день

13 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт коржиків з картопляною начинкою та сиром — покроковий опис
Коржики з картопляною начинкою. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Готуємо швидку, смачну страву на кожен день. Ці картопляні коржики — насолода для любителів картоплі. Пропонуємо вам урізноманітнювати меню картопляних страв

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 500 г відвареної картоплі;
  • 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою);
  • 50 г тертого сиру;
  • 1 яйце;
  • зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) або за смаком;
  • сіль, перець;
  • олія для смаження;
  • борошно для формування тіста. 

Спосіб приготування 

Картоплю відварити, воду злити, картоплю потовкти. До товченої картоплі додати зелень, сир, яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

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Картопля та яйце. 
Фото: YouTube @navkus2848

Поступово додати борошно. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім руками.

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Картопля та борошно. 
Фото: YouTube @navkus2848

Тісто виходить м'яке і липке. Стіл притрусити борошном викласти тісто та поділити його на 8 частин. 

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Картопляне тісто. 
Фото: YouTube @navkus2848

З кожної частини сформувати кульку. Кульку розкачати в коло, додавайте борошно при формуванні, бо тісто може липнути.

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Картопляні коржики. 
Фото: YouTube @navkus2848

Смажимо на олії на середньому вогні. Перед викладанням на пательню струшуйте зайве борошно, щоб не горіло. 

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Картопляні коржики. 
Фото: YouTube @navkus2848

Можна подавати зі сметаною або смакувати просто так. 

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.

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