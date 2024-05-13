Швидкий рецепт коржиків з картопляною начинкою та сиром — покроковий опис

Супер швидкий рецепт коржиків з картопляною начинкою та сиром — смачна страва на кожен день
Готуємо швидку, смачну страву на кожен день. Ці картопляні коржики — насолода для любителів картоплі. Пропонуємо вам урізноманітнювати меню картопляних страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 500 г відвареної картоплі;
- 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою);
- 50 г тертого сиру;
- 1 яйце;
- зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) або за смаком;
- сіль, перець;
- олія для смаження;
- борошно для формування тіста.
Спосіб приготування
Картоплю відварити, воду злити, картоплю потовкти. До товченої картоплі додати зелень, сир, яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
Поступово додати борошно. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім руками.
Тісто виходить м'яке і липке. Стіл притрусити борошном викласти тісто та поділити його на 8 частин.
З кожної частини сформувати кульку. Кульку розкачати в коло, додавайте борошно при формуванні, бо тісто може липнути.
Смажимо на олії на середньому вогні. Перед викладанням на пательню струшуйте зайве борошно, щоб не горіло.
Можна подавати зі сметаною або смакувати просто так.
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