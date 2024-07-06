Как сделать малиновое желе на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Малина в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

По этому рецепту можно сделать желе из любой ягоды — клубники, ежевики, смородины. Желе получается таким, как будто ягоду и не варили совсем, от вкуса свежей малины не отличить. И делать такое желе очень быстро, ведь кипятить его мы будем всего 3 минуты. А хранить такое желе можно при комнатной температуре.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

малина 1,4 кг (4 банка по 0,7 л);

сахар 500 г;

желфикс (2:1) 1 пакетик.

Способ приготовления

Малину никогда не моют. Переберите ягоды, чтобы удалить мусор и листики. Выложите ягоды в чашу и измельчите их погружным блендером до образования однородной массы.

Ягоды малины. Фото: gospodynka.com.ua

Протрите малиновую массу через сито, чтобы отделить семена.

Приготовление малинового желе. Фото: gospodynka.com.ua

Малиновые семена не выбрасывают, а складывают в полиэтиленовый пакет и убирают в морозильную камеру для последующего использования в компотах. Один литр готового малинового пюре получается из четырех баночек малины объемом 0,7 литра.

Малиновая масса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелейте малиновое пюре в кастрюлю и добавьте 500 г сахара. Размешайте. На маленьком огне начинайте нагревать пюре с сахаром. В отдельной посуде смешайте упаковку Желфикса (с пропорцией 2:1) с двумя столовыми ложками сахара. Высыпьте смесь желфикса и сахара в тёплую массу, размешайте и доведите до кипения.

Приготовление малинового желе. Фото: gospodynka.com.ua

Варите массу на маленьком огне 3-4 минуты с момента закипания, удаляя пену. Залейте банки на треть кипятком, накройте крышками и дайте постоять 10-15 минут. Затем слейте воду. Разлейте желе по стерилизованным баночкам и плотно закройте крышками. Дайте баночкам полностью остыть.

Малиновое желе в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Из указанного количества продуктов получится 3 баночки желе объемом 0,4 литра. Желе получается густое и очень вкусное.

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