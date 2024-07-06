Як зробити малинове желе на зиму — покроковий рецепт приготування

Малина в тарілку. Фото: gospodynka.com.ua

За цим рецептом можна зробити желе з будь-якої ягоди — полуниці, ожини, смородини. Желе виходить таким, як ягоду і не варили зовсім, від смаку свіжої малини не відрізнити. І робити таке желе дуже швидко, адже кип'ятити його ми будемо лише 3 хвилини. А зберігати таке желе можна за кімнатної температури.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

малина 1,4 кг (4 банки по 0,7 л);

цукор 500 г;

желфікс (2:1) 1 пакетик.

Спосіб приготування

Малину ніколи не миють. Переберіть ягоди, щоб видалити сміття та листочки. Викладіть ягоди в чашу та подрібніть їх занурювальним блендером до утворення однорідної маси.

Ягоди малини. Фото: gospodynka.com.ua

Протріть малинову масу через сито, щоб відокремити насіння.

Приготування малинового желе. Фото: gospodynka.com.ua

Малинове насіння не викидають, а складають у поліетиленовий пакет і прибирають у морозильну камеру для подальшого використання в компотах. Один літр готового малинового пюре виходить із чотирьох баночок малини об'ємом 0,7 літра.

Малинова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелийте малинове пюре в каструлю і додайте 500 г цукру. Розмішайте. На маленькому вогні починайте нагрівати пюре із цукром. В окремому посуді змішайте упаковку Желфікса (з пропорцією 2:1) із двома столовими ложками цукру. Висипте суміш желфіксу та цукру в теплу масу, розмішайте і доведіть до кипіння.

Приготування малинового желе. Фото: gospodynka.com.ua

Варіть масу на невеликому вогні 3-4 хвилини з моменту закипання, видаляючи піну. Залийте банки на третину окропом, накрийте кришками і постояти 10-15 хвилин. Потім злийте воду. Розлийте желе по стерилізованих баночках і щільно закрийте кришками. Дайте баночкам повністю охолонути.

Малинове желе у банках. Фото: gospodynka.com.ua

Із зазначеної кількості продуктів вийде 3 баночки желе об'ємом 0,4 літри. Желе виходить густе та дуже смачне.

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