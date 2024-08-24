Картофельные корзины с мясной начинкой – пошаговый рецепт

Супер вариант для ужина — картофельные корзины с мясной начинкой
Картофельные корзины с мясной начинкой — это настоящий хит для семейного ужина. Сочное мясо, завернутое в нежную картофельную оболочку, создает сытное и ароматное блюдо, которое понравится всем без исключения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- картофель 800 г;
- сливочное масло 50 г;
- молоко 50 мл;
- фарш;
- мясо 500 г;
- лук 1 шт;
- сушеные травы 1 ч.л;
- соль и перец черный по вкусу;
- сыр 150 г.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить картофель и сделать пюре со сливочным маслом и молоком. Добавить соль и укроп, консистенция должна быть густой.
К фаршу добавить лук, соль и специи. Все тщательно перемешать.
Делаем корзины из пюре, внутрь кладем фарш.
В форму для запекания кладем корзины с фаршем. Выпекать 40 минут при температуре 180 ºС.
Затем сверху накрываем пластинками творога. Выпекать еще 5 минут.
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