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Супер вариант для ужина — картофельные корзины с мясной начинкой

24 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофельные корзины с мясной начинкой – пошаговый рецепт
Картофельные корзины. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Картофельные корзины с мясной начинкой — это настоящий хит для семейного ужина. Сочное мясо, завернутое в нежную картофельную оболочку, создает сытное и ароматное блюдо, которое понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • картофель 800 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • молоко 50 мл;
  • фарш;
  • мясо 500 г;
  • лук 1 шт;
  • сушеные травы 1 ч.л;
  • соль и перец черный по вкусу;
  • сыр 150 г.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить картофель и сделать пюре со сливочным маслом и молоком. Добавить соль и укроп, консистенция должна быть густой.

рецепт ужина с картофелем
Картофельное пюре. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

К фаршу добавить лук, соль и специи. Все тщательно перемешать.

рецепт ужина с картофелем и фаршем
Фарш с луком. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Делаем корзины из пюре, внутрь кладем фарш.

простой рецепт ужина с картофелем
Картофель и фарш. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В форму для запекания кладем корзины с фаршем. Выпекать 40 минут при температуре 180 ºС.

простой рецепт ужина с картофелем и фаршем
Приготовление корзин. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Затем сверху накрываем пластинками творога. Выпекать еще 5 минут.

простой рецепт ужина с картофелем, фаршем и сыром
Картофельные корзины. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

лайфхаки Ужин картошка рецепты мясной фарш

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