Картофельные корзины с мясной начинкой – пошаговый рецепт

Картофельные корзины. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Картофельные корзины с мясной начинкой — это настоящий хит для семейного ужина. Сочное мясо, завернутое в нежную картофельную оболочку, создает сытное и ароматное блюдо, которое понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

картофель 800 г;

сливочное масло 50 г;

молоко 50 мл;

фарш;

мясо 500 г;

лук 1 шт;

сушеные травы 1 ч.л;

соль и перец черный по вкусу;

сыр 150 г.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить картофель и сделать пюре со сливочным маслом и молоком. Добавить соль и укроп, консистенция должна быть густой.

Картофельное пюре. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

К фаршу добавить лук, соль и специи. Все тщательно перемешать.

Фарш с луком. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Делаем корзины из пюре, внутрь кладем фарш.

Картофель и фарш. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В форму для запекания кладем корзины с фаршем. Выпекать 40 минут при температуре 180 ºС.

Приготовление корзин. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Затем сверху накрываем пластинками творога. Выпекать еще 5 минут.

Картофельные корзины. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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