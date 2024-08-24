Картопляні кошики з м'ясною начинкою — покроковий рецепт

Картопляні кошики. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Картопляні кошики з м'ясною начинкою — це справжній хіт для сімейної вечері. Соковите м'ясо, загорнуте в ніжну картопляну оболонку, створює ситну та ароматну страву, яка сподобається всім без винятку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

картопля 800 г;

вершкове масло 50 г;

молоко 50 мл;

фарш;

м'ясо 500 г;

цибуля 1 шт;

сушені трави 1 ч.л;

сіль та перець чорний до смаку;

сир 150 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити картоплю та зробити пюре з вершковим маслом та молоком. Додати сіль та кріп, консистенція повинна бути густою.

Картопляне пюре. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

До фаршу додати цибулю, сіль та спеції. Все ретельно перемішати.

Фарш з цибулею. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Робимо кошики з пюре, в середину кладемо фарш.

Картопля та фарш. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

У форму для запікання кладемо кошики з фаршем. Випікати 40 хвилин при температурі 180 ºС.

Приготування кошиків. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Потім зверху накриваємо пластинками сиру. Випікати ще 5 хвилин.

Картопляні кошики. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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