Картопляні кошики з м'ясною начинкою — покроковий рецепт

Супер варіант для вечері — картопляні кошики з м'ясною начинкою
Картопляні кошики з м'ясною начинкою — це справжній хіт для сімейної вечері. Соковите м'ясо, загорнуте в ніжну картопляну оболонку, створює ситну та ароматну страву, яка сподобається всім без винятку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- картопля 800 г;
- вершкове масло 50 г;
- молоко 50 мл;
- фарш;
- м'ясо 500 г;
- цибуля 1 шт;
- сушені трави 1 ч.л;
- сіль та перець чорний до смаку;
- сир 150 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити картоплю та зробити пюре з вершковим маслом та молоком. Додати сіль та кріп, консистенція повинна бути густою.
До фаршу додати цибулю, сіль та спеції. Все ретельно перемішати.
Робимо кошики з пюре, в середину кладемо фарш.
У форму для запікання кладемо кошики з фаршем. Випікати 40 хвилин при температурі 180 ºС.
Потім зверху накриваємо пластинками сиру. Випікати ще 5 хвилин.
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