Праздничный салат с тунцом и оливками — идея для новогоднего стола 2025 года

Праздничный салат с тунцом и оливками на Новый год 2025
Ищете идею для легкого и вкусного салата на Новый год 2025 года? Праздничный салат с тунцом и оливками — это сочетание нежности, изящества и праздничного настроения. Станет настоящим украшением вашего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- вареный картофель — 2-3 шт.;
- вареная морковь — 1-2 шт.;
- тунец — 200 г;
- яйца — 5-6 шт.;
- майонез.
Для декора:
- соленый огурец;
- маслины;
- помидоры;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Смазать тарелку майонезом, выложить натертый картофель, выровнять и примять. Сверху снова нанести слой майонеза.
С тунца слить масло или сок, выложить его следующим слоем и покрыть майонезом. Добавить натертую морковь, выровнять, примять и смазать майонезом.
Отдельно натереть желток и белок. Белок выложить на морковь и примять. Поставить в центр тарелки стакан, вокруг сделать сеточку из майонеза и выложить желток.
Убрать стакан, а в образовавшееся отверстие выложить нарезанный соленый огурец. Для декора использовать помидоры, оливки и оливки.
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