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Праздничный салат с тунцом и оливками на Новый год 2025

2 декабря 2024 05:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Праздничный салат с тунцом и оливками — идея для новогоднего стола 2025 года
Праздничный салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идею для легкого и вкусного салата на Новый год 2025 года? Праздничный салат с тунцом и оливками — это сочетание нежности, изящества и праздничного настроения. Станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • вареный картофель — 2-3 шт.;
  • вареная морковь — 1-2 шт.;
  • тунец — 200 г;
  • яйца — 5-6 шт.;
  • майонез.

Для декора:

  • соленый огурец;
  • маслины;
  • помидоры;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Смазать тарелку майонезом, выложить натертый картофель, выровнять и примять. Сверху снова нанести слой майонеза.

праздничный салат на новый год 2025
Тертый картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

С тунца слить масло или сок, выложить его следующим слоем и покрыть майонезом. Добавить натертую морковь, выровнять, примять и смазать майонезом.

праздничный салат с тунцем на новый год 2025
Картофель и тунец. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Отдельно натереть желток и белок. Белок выложить на морковь и примять. Поставить в центр тарелки стакан, вокруг сделать сеточку из майонеза и выложить желток.

вкусный праздничный салат с тунцем на новый год 2025
Тертые яйца. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Убрать стакан, а в образовавшееся отверстие выложить нарезанный соленый огурец. Для декора использовать помидоры, оливки и оливки.

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рецепты меню салат закуска Новый год 2025

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