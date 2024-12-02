Праздничный салат с тунцом и оливками — идея для новогоднего стола 2025 года

Праздничный салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ищете идею для легкого и вкусного салата на Новый год 2025 года? Праздничный салат с тунцом и оливками — это сочетание нежности, изящества и праздничного настроения. Станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

вареный картофель — 2-3 шт.;

вареная морковь — 1-2 шт.;

тунец — 200 г;

яйца — 5-6 шт.;

майонез.

Для декора:

соленый огурец;

маслины;

помидоры;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Смазать тарелку майонезом, выложить натертый картофель, выровнять и примять. Сверху снова нанести слой майонеза.

Тертый картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

С тунца слить масло или сок, выложить его следующим слоем и покрыть майонезом. Добавить натертую морковь, выровнять, примять и смазать майонезом.

Картофель и тунец. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Отдельно натереть желток и белок. Белок выложить на морковь и примять. Поставить в центр тарелки стакан, вокруг сделать сеточку из майонеза и выложить желток.

Тертые яйца. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Убрать стакан, а в образовавшееся отверстие выложить нарезанный соленый огурец. Для декора использовать помидоры, оливки и оливки.

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