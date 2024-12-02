Святковий салат з тунцем та оливками — ідея для новорічного столу 2025

Святковий салат з тунцем та оливками на Новий рік 2025
Шукаєте ідею для легкого та смачного салату на Новий рік 2025? Святковий салат з тунцем і оливками — це поєднання ніжності, витонченості та святкового настрою. Стане справжньою окрасою вашого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- варена картопля — 2-3 шт.;
- варена морква — 1-2 шт.;
- тунець — 200 г;
- яйця — 5-6 шт.;
- майонез.
Для декору:
- солоний огірок;
- маслини;
- помідори;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Змастити тарілку майонезом, викласти натерту картоплю, вирівняти та прим’яти. Зверху знову нанести шар майонезу.
З тунця злити олію чи сік, викласти його наступним шаром і покрити майонезом. Додати натерту моркву, вирівняти, прим’яти та змастити майонезом.
Окремо натерти жовток і білок. Білок викласти на моркву та прим’яти. Поставити в центр тарілки склянку, навколо зробити сіточку з майонезу та викласти жовток.
Забрати склянку, а в утворений отвір викласти нарізаний солений огірок. Для декору використати помідори, маслини та оливки.
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