Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Святковий салат з тунцем та оливками на Новий рік 2025 arrow

Святковий салат з тунцем та оливками на Новий рік 2025

2 грудня 2024 05:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Святковий салат з тунцем та оливками — ідея для новорічного столу 2025
Святковий салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для легкого та смачного салату на Новий рік 2025? Святковий салат з тунцем і оливками — це поєднання ніжності, витонченості та святкового настрою. Стане справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • варена картопля — 2-3 шт.;
  • варена морква — 1-2 шт.;
  • тунець — 200 г;
  • яйця — 5-6 шт.;
  • майонез.

Для декору:

  • солоний огірок;
  • маслини;
  • помідори;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Змастити тарілку майонезом, викласти натерту картоплю, вирівняти та прим’яти. Зверху знову нанести шар майонезу.

святковий салат на новий рік 2025
Терта картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

З тунця злити олію чи сік, викласти його наступним шаром і покрити майонезом. Додати натерту моркву, вирівняти, прим’яти та змастити майонезом.

святковий салат з тунцем на новий рік 2025
Картопля та тунець. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Окремо натерти жовток і білок. Білок викласти на моркву та прим’яти. Поставити в центр тарілки склянку, навколо зробити сіточку з майонезу та викласти жовток.

смачний святковий салат з тунцем на новий рік 2025
Терті яйця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Забрати склянку, а в утворений отвір викласти нарізаний солений огірок. Для декору використати помідори, маслини та оливки.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу. 

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин. 

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії. 

Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік. 

А замість "Олів'є" пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок". 

рецепти меню салат закуска Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Ціни на соняшник оновили — яка вартість зерна на початку грудня

06:30 Мобілізація без ТЦК — як самостійно обрати військову частину

06:22 Як влаштуватись на роботу в ТЦК — військовий дав відповідь

06:22 Байден помилував власного сина — чи зможе цьому завадити Трамп

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:01 Ощадбанк змінив термін дії своїх карток — що відомо

05:32 ТОП-5 нових правил про бронювання працівників, які варто знати

05:05 Без опадів, але з туманами та ожеледицею — погода на сьогодні

04:30 Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

03:38 Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

06:30 Ціни на соняшник оновили — яка вартість зерна на початку грудня

06:30 Мобілізація без ТЦК — як самостійно обрати військову частину

06:22 Як влаштуватись на роботу в ТЦК — військовий дав відповідь

06:22 Байден помилував власного сина — чи зможе цьому завадити Трамп

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:01 Ощадбанк змінив термін дії своїх карток — що відомо

05:32 ТОП-5 нових правил про бронювання працівників, які варто знати

05:05 Без опадів, але з туманами та ожеледицею — погода на сьогодні

04:30 Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

03:38 Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету