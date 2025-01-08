Свежие салаты зимой — 3 простых и вкусных рецепта для здоровья

Свежие салаты зимой — три простых и вкусных рецепта
Зимой, когда свежие овощи не так доступны, свежие салаты кажутся настоящим спасением. Мы подобрали для вас три легких и вкусных рецепта салатов, которые не только подарят яркие вкусовые ощущения, но и обеспечат ваш организм необходимыми витаминами в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Салат № 1: Сельдерей с ананасами и орехами
Вам понадобится:
- 150 г стеблей сельдерея;
- 150 г консервированных ананасов;
- 50 г орехов;
- 15 г семечек;
- 5 г кунжута;
- 1 ст.л. оливкового масла;
- 1 ч.л. меда;
- 1 ч.л. лимонного сока;
- 1 ч.л. горчицы.
Способ приготовления
Нарезать стебли сельдерея тонкими ломтиками. Ананасы нарезать небольшими кусочками. Орехи и семечки слегка обжарить на сухой сковороде, чтобы они раскрыли свой аромат.
В миске смешать сельдерей, ананасы, орехи, семечки и кунжут. В отдельной чашке смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и горчицу. Залить полученной заправкой салат. Хорошо перемешать и подать.
Салат № 2: Капустный салат с кукурузой и луком порей
Вам понадобится:
- 200 г краснокачанной капусты;
- 75 г лука порей;
- 75 г моркови;
- 2-3 ст.л. консервированной кукурузы;
- соль и перец по вкусу;
- оливковое масло.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкими полосками. Лук порей нарезать кольцами, морковь натереть на терке. Смешать все подготовленные овощи в миске.
Добавить кукурузу, посолить, поперчить. Полить оливковым маслом и тщательно перемешать. Подавать сразу, чтобы сохранить свежесть овощей.
Салат № 3: Редис с дайконом и горошком
Вам понадобится:
- 130 г редьки;
- 95 г дайкона;
- 75 г консервированного горошка;
- 2 вареных яйца;
- соль и перец по вкусу;
- оливковое масло.
Способ приготовления
Редьку и дайкон нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Вареные яйца нарезать кубиками. В миске смешать редьку, дайкон, яйца и консервированный горошек.
Посолить, поперчить по вкусу. Полить оливковым маслом и аккуратно перемешать. Подавайте этот салат сразу, чтобы он оставался свежим и хрустящим.
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