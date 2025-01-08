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Свежие салаты зимой — три простых и вкусных рецепта

8 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Свежие салаты зимой — 3 простых и вкусных рецепта для здоровья
Овощи и салат. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Зимой, когда свежие овощи не так доступны, свежие салаты кажутся настоящим спасением. Мы подобрали для вас три легких и вкусных рецепта салатов, которые не только подарят яркие вкусовые ощущения, но и обеспечат ваш организм необходимыми витаминами в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только

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Салат № 1: Сельдерей с ананасами и орехами

сельдерей с ананасами и орехами
Сельдерей с ананасами и орехами. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится: 

  • 150 г стеблей сельдерея;
  • 150 г консервированных ананасов;
  • 50 г орехов;
  • 15 г семечек;
  • 5 г кунжута;
  • 1 ст.л. оливкового масла;
  • 1 ч.л. меда;
  • 1 ч.л. лимонного сока;
  • 1 ч.л. горчицы.

Способ приготовления 

Нарезать стебли сельдерея тонкими ломтиками. Ананасы нарезать небольшими кусочками. Орехи и семечки слегка обжарить на сухой сковороде, чтобы они раскрыли свой аромат.

В миске смешать сельдерей, ананасы, орехи, семечки и кунжут. В отдельной чашке смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и горчицу. Залить полученной заправкой салат. Хорошо перемешать и подать.

Салат № 2: Капустный салат с кукурузой и луком порей

капустный салат с кукурузой и луком порей
Капустный салат с кукурузой и луком порей. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins 

Вам понадобится: 

  • 200 г краснокачанной капусты;
  • 75 г лука порей;
  • 75 г моркови;
  • 2-3 ст.л. консервированной кукурузы;
  • соль и перец по вкусу;
  • оливковое масло.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкими полосками. Лук порей нарезать кольцами, морковь натереть на терке. Смешать все подготовленные овощи в миске.

Добавить кукурузу, посолить, поперчить. Полить оливковым маслом и тщательно перемешать. Подавать сразу, чтобы сохранить свежесть овощей.

Салат № 3: Редис с дайконом и горошком

редис с дайконом и горошком
Редис с дайконом и горошком. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится: 

  • 130 г редьки;
  • 95 г дайкона;
  • 75 г консервированного горошка;
  • 2 вареных яйца;
  • соль и перец по вкусу;
  • оливковое масло.

Способ приготовления 

Редьку и дайкон нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Вареные яйца нарезать кубиками. В миске смешать редьку, дайкон, яйца и консервированный горошек.

Посолить, поперчить по вкусу. Полить оливковым маслом и аккуратно перемешать. Подавайте этот салат сразу, чтобы он оставался свежим и хрустящим.

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