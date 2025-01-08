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Свіжі салати взимку — три простих і смачних рецепти

8 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Свіжі салати взимку — 3 простих та смачних рецепти для здоров'я
Овочі та салат. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Взимку, коли свіжі овочі не такі доступні, свіжі салати здаються справжнім порятунком. Ми підібрали для вас три легкі та смачні рецепти салатів, які не тільки подарують яскраві смакові відчуття, але й забезпечать ваш організм необхідними вітамінами в холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Салат № 1: Селера з ананасами та горіхами

селера з ананасами та горіхами
Селера з ананасами та горіхами. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Вам знадобиться:

  • 150 г стебел селери;
  • 150 г консервованих ананасів;
  • 50 г горіхів;
  • 15 г насіння;
  • 5 г кунжуту;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. меду;
  • 1 ч. л. лимонного соку;
  • 1 ч. л. гірчиці.

Спосіб приготування

Нарізати стебла селери тонкими скибочками. Ананаси нарізати невеликими шматочками. Горіхи та насіння злегка обсмажити на сухій сковороді, щоб вони розкрили свій аромат.

У мисці змішати селеру, ананаси, горіхи, насіння та кунжут. В окремій чашці змішати оливкову олію, мед, лимонний сік та гірчицю. Залити одержаною заправкою салат. Добре перемішати та подати.

Салат № 2: Капустяний салат з кукурудзою та цибулею порей

капустяний салат з кукурудзою та цибулею порей
Капустяний салат з кукурудзою та цибулею порей. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Вам знадобиться:

  • 200 г червонокачанної капусти;
  • 75 г цибулі порей;
  • 75 г моркви;
  • 2-3 ст. л. консервованої кукурудзи;
  • сіль та перець за смаком;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкими смужками. Цибулю порей нарізати кільцями, моркву натерти на тертці. Змішати всі підготовлені овочі у мисці.

Додати кукурудзу, посолити, поперчити. Полити оливковою олією та ретельно перемішати. Подавати відразу, щоб зберегти свіжість овочів.

Салат № 3: Редиска з дайконом та горошком

редис з дайконом та горошком
Редиска з дайконом та горошком. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Вам знадобиться:

  • 130 г редьки;
  • 95 г дайкону;
  • 75 г консервованого горошку;
  • 2 варені яйця;
  • сіль та перець за смаком;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування

Редьку та дайкон нарізати тонкими скибочками чи соломкою. Варені яйця порізати кубиками. У мисці змішати редьку, дайкон, яйця та консервований горошок.

Посолити, поперчити до смаку. Полити оливковою олією та акуратно перемішати. Подавайте цей салат відразу, щоб він залишався свіжим і хрустким.

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

здоров'я рецепти овочі зима салат

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