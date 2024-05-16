Что приготовить с молодой капустой – салат с курицей, фото и видео.

Свежий и легкий салат "Карусель" с курицей и молодой капустой
Рецепт вкусного салата из молодой капусты. Он эффектно смотрится и понравится всем, кто любит питательные, но легкие блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 150-200 г моркови по-корейски;
- 150-200 г молодой капусты;
- 1/2 банки консервированной кукурузы;
- 150 г куриного филе;
- 1 средний огурец;
- 1 пачка сухариков;
- соль, перец по вкусу;
- зелень по желанию;
- майонез;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Филе нарезать небольшими кусочками. Поджарить на растительном масле, добавить соль, перец, специи по вкусу.
Выложить в емкость и охладить. Капусту нашинковать.
Огурец порезать соломкой. Если морковь по-корейски длинная, то чуть-чуть измельчить.
Выложить салат на большое блюдо горками. Добавить майонез между ингредиентами.
Можно присыпать зеленью. Перемешивать перед подачей.
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