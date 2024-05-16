Что приготовить с молодой капустой – салат с курицей, фото и видео.

Салат с курицей. Фото: YouTube @navkus2848

Рецепт вкусного салата из молодой капусты. Он эффектно смотрится и понравится всем, кто любит питательные, но легкие блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

150-200 г моркови по-корейски;

150-200 г молодой капусты;

1/2 банки консервированной кукурузы;

150 г куриного филе;

1 средний огурец;

1 пачка сухариков;

соль, перец по вкусу;

зелень по желанию;

майонез;

масло для жарки.

Способ приготовления

Филе нарезать небольшими кусочками. Поджарить на растительном масле, добавить соль, перец, специи по вкусу.

Жареная курица. Фото: YouTube @navkus2848

Выложить в емкость и охладить. Капусту нашинковать.

Молодая капуста. Фото: YouTube @navkus2848

Огурец порезать соломкой. Если морковь по-корейски длинная, то чуть-чуть измельчить.

Свежий огурец. Фото: YouTube @navkus2848

Выложить салат на большое блюдо горками. Добавить майонез между ингредиентами.

Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

Можно присыпать зеленью. Перемешивать перед подачей.

Готовый салат. Фото: YouTube @navkus2848

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