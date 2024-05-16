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Свежий и легкий салат "Карусель" с курицей и молодой капустой

16 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить с молодой капустой – салат с курицей, фото и видео.
Салат с курицей. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусного салата из молодой капусты. Он эффектно смотрится и понравится всем, кто любит питательные, но легкие блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 150-200 г моркови по-корейски;
  • 150-200 г молодой капусты;
  • 1/2 банки консервированной кукурузы;
  • 150 г куриного филе;
  • 1 средний огурец;
  • 1 пачка сухариков;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень по желанию;
  • майонез;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Филе нарезать небольшими кусочками. Поджарить на растительном масле, добавить соль, перец, специи по вкусу.

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Жареная курица. Фото: YouTube @navkus2848

Выложить в емкость и охладить. Капусту нашинковать.

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Молодая капуста. Фото: YouTube @navkus2848

Огурец порезать соломкой. Если морковь по-корейски длинная, то чуть-чуть измельчить.

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Свежий огурец. Фото: YouTube @navkus2848

Выложить салат на большое блюдо горками. Добавить майонез между ингредиентами.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

Можно присыпать зеленью. Перемешивать перед подачей.

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Готовый салат. Фото: YouTube @navkus2848

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капуста
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