Що приготувати з молодою капустою — салат з куркою, фото та відео.

Свіжий та легкий салат "Карусель" з куркою та молодою капустою
Рецепт смачного салату з молодої капусти. Він ефектно виглядає та сподобається всім, хто полюбляє поживні, але легкі страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 150-200 г моркви по-корейськи;
- 150-200 г молодої капусти;
- 1/2 банки консервованої кукурудзи;
- 150 г курячого філе;
- 1 середній огірок;
- 1 пачка сухариків;
- сіль, перець за смаком;
- зелень за бажанням;
- майонез;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Філе нарізати невеликими шматочками. Підсмажити на олії, додати сіль, перець, спеції за смаком.
Викласти в ємність і охолодити. Капусту нашаткувати.
Огірок нарізати соломкою. Якщо морква по-корейськи довга, то трохи подрібнити.
Викласти салат на велике блюдо гірками. Додати майонез між інгредієнтами.
Можна присипати зеленню. Перемішувати перед подачею.
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