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Свіжий та легкий салат "Карусель" з куркою та молодою капустою

16 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з молодою капустою — салат з куркою, фото та відео.
Салат з куркою. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачного салату з молодої капусти. Він ефектно виглядає та сподобається всім, хто полюбляє поживні, але легкі страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 150-200 г моркви по-корейськи;
  • 150-200 г молодої капусти;
  • 1/2 банки консервованої кукурудзи;
  • 150 г курячого філе;
  • 1 середній огірок;
  • 1 пачка сухариків;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень за бажанням;
  • майонез;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Філе нарізати невеликими шматочками. Підсмажити на олії, додати сіль, перець, спеції за смаком. 

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Смажена курка. Фото: YouTube @navkus2848

Викласти в ємність і охолодити. Капусту нашаткувати.

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Молода капуста. Фото: YouTube @navkus2848

Огірок нарізати соломкою. Якщо морква по-корейськи довга, то трохи подрібнити.

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Свіжий огірок. Фото: YouTube @navkus2848

Викласти салат на велике блюдо гірками. Додати майонез між інгредієнтами.

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Приготування салату. Фото: YouTube @navkus2848

Можна присипати зеленню. Перемішувати перед подачею.

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Готовий салат. Фото: YouTube @navkus2848

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рецепти
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капуста
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курка

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