Що приготувати з молодою капустою — салат з куркою, фото та відео.

Салат з куркою. Фото: YouTube @navkus2848

Рецепт смачного салату з молодої капусти. Він ефектно виглядає та сподобається всім, хто полюбляє поживні, але легкі страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

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Вам знадобиться:

150-200 г моркви по-корейськи;

150-200 г молодої капусти;

1/2 банки консервованої кукурудзи;

150 г курячого філе;

1 середній огірок;

1 пачка сухариків;

сіль, перець за смаком;

зелень за бажанням;

майонез;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Філе нарізати невеликими шматочками. Підсмажити на олії, додати сіль, перець, спеції за смаком.

Смажена курка. Фото: YouTube @navkus2848

Викласти в ємність і охолодити. Капусту нашаткувати.

Молода капуста. Фото: YouTube @navkus2848

Огірок нарізати соломкою. Якщо морква по-корейськи довга, то трохи подрібнити.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @navkus2848

Викласти салат на велике блюдо гірками. Додати майонез між інгредієнтами.

Приготування салату. Фото: YouTube @navkus2848

Можна присипати зеленню. Перемішувати перед подачею.

Готовий салат. Фото: YouTube @navkus2848

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