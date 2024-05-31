Очень вкусное и легкое блюдо из кабачков — пошаговый рецепт с фото и видео

Так кабачки вы еще точно не готовили — вкусный и простой рецепт
Очень вкусное и легкое блюдо из кабачков. Попробуйте это сочетание, оно вас приятно удивит. Кабачки получаются очень сочными, вкусными и ароматными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки 2 шт. (общий вес около 1 кг);
- творог 9% 200 г (можно заменить на сливочный сыр);
- сыр 150 г;
- томатный сок 250 г;
- сахар по вкусу (чтобы сбалансировать кислоту томатного сока);
- чеснок 2 зубчика;
- яйцо 1 шт;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Нарезать кабачки на длинные тонкие полоски. Посолить, смазать растительным маслом. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 ºС.
Сыр натереть на терке. Смешать половину сыра с творогом, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом и яйцом. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
На полоску кабачка положить начинку, свернуть в рулет. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.
Томатный сок посолить и поперчить по вкусу, добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока.
Залить рулетики томатным соком. Посыпать тертым сыром.
Выпекать 15-20 минут при температуре 200 ºС.
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