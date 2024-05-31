Очень вкусное и легкое блюдо из кабачков — пошаговый рецепт с фото и видео

Рулеты из кабачка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусное и легкое блюдо из кабачков. Попробуйте это сочетание, оно вас приятно удивит. Кабачки получаются очень сочными, вкусными и ароматными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачки 2 шт. (общий вес около 1 кг);

творог 9% 200 г (можно заменить на сливочный сыр);

сыр 150 г;

томатный сок 250 г;

сахар по вкусу (чтобы сбалансировать кислоту томатного сока);

чеснок 2 зубчика;

яйцо 1 шт;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Нарезать кабачки на длинные тонкие полоски. Посолить, смазать растительным маслом. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 ºС.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке. Смешать половину сыра с творогом, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом и яйцом. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На полоску кабачка положить начинку, свернуть в рулет. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

Творог и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Томатный сок посолить и поперчить по вкусу, добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока.

Рулеты из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить рулетики томатным соком. Посыпать тертым сыром.

Рулеты из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при температуре 200 ºС.

Рулеты из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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