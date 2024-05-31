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Так кабачки вы еще точно не готовили — вкусный и простой рецепт

31 мая 2024 06:45
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Очень вкусное и легкое блюдо из кабачков — пошаговый рецепт с фото и видео
Рулеты из кабачка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное и легкое блюдо из кабачков. Попробуйте это сочетание, оно вас приятно удивит. Кабачки получаются очень сочными, вкусными и ароматными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • кабачки 2 шт. (общий вес около 1 кг);
  • творог 9% 200 г (можно заменить на сливочный сыр);
  • сыр 150 г;
  • томатный сок 250 г;
  • сахар по вкусу (чтобы сбалансировать кислоту томатного сока);
  • чеснок 2 зубчика;
  • яйцо 1 шт;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Нарезать кабачки на длинные тонкие полоски. Посолить, смазать растительным маслом. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 ºС.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке. Смешать половину сыра с творогом, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом и яйцом. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На полоску кабачка положить начинку, свернуть в рулет. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

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Творог и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Томатный сок посолить и поперчить по вкусу, добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока.

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Рулеты из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить рулетики томатным соком. Посыпать тертым сыром. 

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Рулеты из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при температуре 200 ºС. 

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Рулеты из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про вкусный, простой и полезный рецепт кабачков с чесноком в духовке. 

Также мы рассказывали про рецепт вкуснейшего закусочного торта из кабачков

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально для тех, кто худеет. 

кабачок
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Ужин
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