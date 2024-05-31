Дуже смачна та легка страва з кабачків – покроковий рецепт з фото та відео

Рулети із кабачка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна і легка страва з кабачків. Спробуйте це поєднання, воно вас приємно здивує. Кабачки виходять дуже соковитими, смачними та ароматними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 шт. (загальна вага близько 1 кг);

сир 9% 200 г (можна замінити на вершковий сир);

сир 150 г;

томатний сік 250 г;

цукор до смаку (щоб збалансувати кислоту томатного соку);

часник 2 зубчики;

яйце 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки на довгі тонкі смужки. Посолити, змастити олією. Випікати 15-20 хвилин за температури 200 ºС.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сир натерти на тертці. Змішати половину сиру з сиром, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом та яйцем. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На смужку кабачка покласти начинку, згорнути у рулет. Викласти у форму, змащену олією.

Сир і яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Томатний сік посолити і поперчити до смаку, додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку.

Рулети із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити рулетики томатним соком. Посипати тертим сиром.

Рулети із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин за температури 200 ºС.

Рулети із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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