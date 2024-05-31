Дуже смачна та легка страва з кабачків – покроковий рецепт з фото та відео

Так кабачки ви ще точно не готували — смачний та простий рецепт
Дуже смачна і легка страва з кабачків. Спробуйте це поєднання, воно вас приємно здивує. Кабачки виходять дуже соковитими, смачними та ароматними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 шт. (загальна вага близько 1 кг);
- сир 9% 200 г (можна замінити на вершковий сир);
- сир 150 г;
- томатний сік 250 г;
- цукор до смаку (щоб збалансувати кислоту томатного соку);
- часник 2 зубчики;
- яйце 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки на довгі тонкі смужки. Посолити, змастити олією. Випікати 15-20 хвилин за температури 200 ºС.
Сир натерти на тертці. Змішати половину сиру з сиром, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом та яйцем. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.
На смужку кабачка покласти начинку, згорнути у рулет. Викласти у форму, змащену олією.
Томатний сік посолити і поперчити до смаку, додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку.
Залити рулетики томатним соком. Посипати тертим сиром.
Випікати 15-20 хвилин за температури 200 ºС.
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