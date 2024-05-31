Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Так кабачки ви ще точно не готували — смачний та простий рецепт arrow

Так кабачки ви ще точно не готували — смачний та простий рецепт

31 травня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна та легка страва з кабачків – покроковий рецепт з фото та відео
Рулети із кабачка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна і легка страва з кабачків. Спробуйте це поєднання, воно вас приємно здивує. Кабачки виходять дуже соковитими, смачними та ароматними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки 2 шт. (загальна вага близько 1 кг);
  • сир 9% 200 г (можна замінити на вершковий сир);
  • сир 150 г;
  • томатний сік 250 г;
  • цукор до смаку (щоб збалансувати кислоту томатного соку);
  • часник 2 зубчики;
  • яйце 1 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки на довгі тонкі смужки. Посолити, змастити олією. Випікати 15-20 хвилин за температури 200 ºС.

null
Нарізані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сир натерти на тертці. Змішати половину сиру з сиром, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом та яйцем. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

null
Нарізані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На смужку кабачка покласти начинку, згорнути у рулет. Викласти у форму, змащену олією.

null
Сир і яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Томатний сік посолити і поперчити до смаку, додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку.

null
Рулети із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити рулетики томатним соком. Посипати тертим сиром.

null
Рулети із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин за температури 200 ºС.

null
Рулети із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагетті з кабачка, який ідеально для тих, хто худне.

кабачок
рецепти
Вечеря
лайфхаки
овочі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера