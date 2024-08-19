Заготовка из тонкого сала на зиму за копейки — пошаговый рецепт

Такая заготовка на зиму должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки
Если вы ищете бюджетный и вкусный способ запастись на зиму, эта заготовка из тонкого сала станет вашим спасением. Простая в приготовлении, она порадует насыщенным вкусом и идеально подойдет в качестве закуски на любой случай. Сохраняя все вкусовые качества, это сало станет незаменимым угощением на вашем столе, которое обязательно оценят гости и близкие.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- сало 2.5 кг. (тонкое);
- мясо 500 г;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- приправа 80 г (овощная)
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Тонкое сало пропустить через мясорубку. Также пропустить мясные обрезки или куриную грудку.
Морковь также пропустить через мясорубку. Лук пропустить через мясорубку или мелко нарезать. Добавить приправу "10 овощей" и перец. Все перемешать.
Всю эту массу накладываем в чистые банки.
Банки закрыть крышками и поставить для стерилизации. Стерилизовать необходимо 2 часа.
Банки достать и перевернуть на пару часов, чтобы проверить не протекают ли крышки.
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