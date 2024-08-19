Заготовка из тонкого сала на зиму за копейки — пошаговый рецепт

Заготовка на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Если вы ищете бюджетный и вкусный способ запастись на зиму, эта заготовка из тонкого сала станет вашим спасением. Простая в приготовлении, она порадует насыщенным вкусом и идеально подойдет в качестве закуски на любой случай. Сохраняя все вкусовые качества, это сало станет незаменимым угощением на вашем столе, которое обязательно оценят гости и близкие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

сало 2.5 кг. (тонкое);

мясо 500 г;

лук 500 г;

морковь 500 г;

приправа 80 г (овощная)

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Тонкое сало пропустить через мясорубку. Также пропустить мясные обрезки или куриную грудку.

Сало и мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь также пропустить через мясорубку. Лук пропустить через мясорубку или мелко нарезать. Добавить приправу "10 овощей" и перец. Все перемешать.

Сало и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю эту массу накладываем в чистые банки.

Намазка из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрыть крышками и поставить для стерилизации. Стерилизовать необходимо 2 часа.

Банки в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки достать и перевернуть на пару часов, чтобы проверить не протекают ли крышки.

Заготовка из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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