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Такая заготовка на зиму должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки

19 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Заготовка из тонкого сала на зиму за копейки — пошаговый рецепт
Заготовка на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете бюджетный и вкусный способ запастись на зиму, эта заготовка из тонкого сала станет вашим спасением. Простая в приготовлении, она порадует насыщенным вкусом и идеально подойдет в качестве закуски на любой случай. Сохраняя все вкусовые качества, это сало станет незаменимым угощением на вашем столе, которое обязательно оценят гости и близкие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • сало 2.5 кг. (тонкое);
  • мясо 500 г;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • приправа 80 г (овощная)
  • соль, перец по вкусу. 

Способ приготовления 

Тонкое сало пропустить через мясорубку. Также пропустить мясные обрезки или куриную грудку. 

сало на зиму рецепт
Сало и мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь также пропустить через мясорубку. Лук пропустить через мясорубку или мелко нарезать. Добавить приправу "10 овощей" и перец. Все перемешать. 

рецепт сала на зиму
Сало и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю эту массу накладываем в чистые банки. 

рецепт намазки из сала на зиму
Намазка из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрыть крышками и поставить для стерилизации. Стерилизовать необходимо 2 часа. 

банки с намазкой
Банки в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки достать и перевернуть на пару часов, чтобы проверить не протекают ли крышки. 

сало на зиму
Заготовка из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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